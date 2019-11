¡Impresionante! Así quedó el pie de André Gomes tras terrible fractura

Luego de las terribles imágenes que se pudieron ver durante el juego entre Everton y Tottenham tras una falta del coreano Son Heung-Min sobre el portugués André Gomes que terminó el fractura de tobillo, ahora están circulando otras de como quedó el pie del mediocampista luso.

A través de sus redes sociales, el Everton informó que Gomes fue operado con éxito y que se mantendrá en el hospital para iniciar con la recuperación.

Te advertimos que son imágenes fuertes:

All our wishes are with you and get well soon ♥️ Andre Gomes pic.twitter.com/rI88LiOmn6

— greenland (@GreenlandTips) November 4, 2019