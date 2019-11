Atlas considera que el Apertura 2019 no fue un mal torneo

El próximo fin de semana, Atlas descansará y podría quedar sin posibilidades de calificar a la Liguilla. La eliminación del Torneo Apertura 2019 está prácticamente sentenciada. Pero a pesar de todo, los jugadores rojinegros aseguran que no ha sido un mal semestre para la institución tapatía.

“Yo creo que fue un campeonato un tanto positivo porque ustedes (prensa) hablaban de que íbamos a estar peleando la parte baja de la tabla para la parte porcentual, que a lo mejor podría pelear algunos puntos, pero al final estuvimos peleando por entrar a la Liguilla. Lo teníamos en nuestras manos y desgraciadamente se nos fue, pero creo que el balance fue positivo pensando en lo que se veía al inicio del torneo”, explicó este martes Edson Rivera.

En la parte individual, sí reconoce que el torneo no ha sido tan bueno. “Me hubiera gustado sumar más minutos, pero lo que me tocó lo pude hacer bien. Estuve ahí, disponible, elegible. Obviamente, al final las decisiones las toma el cuerpo técnico y estamos para acatarlas. Trabajo día a día para esperar mi oportunidad, si lo consideran bueno y si no, debo seguir con el trabajo. Aquí es mi casa, aquí me formé, tengo más de 10 años ligado a este club. Yo estoy encantado y no creo que haya sido un error volver al equipo”, aseveró.

Ahora, a los Zorros solo les queda concentrarse en el partido de este miércoles en casa de los Tuzos (19:00 horas), para cerrar su participación en la primera ronda de la Copa MX. Atlas tiene cuatro puntos en el Grupo 9 y necesita un buen resultado ante Pachuca, líder del sector con siete unidades.

“Es sumamente importante el partido ante Pachuca. Nos puede meter a la pelea en el torneo de Copa, ahorita ya estamos enfocados en eso y vamos convencidos que podemos ganar. Esperamos al mejor Pachuca, no sabemos lo que vamos a enfrentar, pero esperamos al mejor. Como todo partido, será complicado. Vamos a tratar de salir a ganarlo y asegurar el pase de Copa”, concluyó Edson Rivera.

Lo más visto de Publimetro: