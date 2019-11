CMB perdona a Rey Vargas y Julio Martínez pese a dar positivo por clembuterol

Los boxeadores Rey Vargas y Julio César Martínez dieron positivo por clembuterol, pero ninguno será sancionado, confirmó Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Alma Montiel/CMB

Durante los “Martes de café” del (CMB) ambos pugilistas acudieron para dar la cara, conscientes de que fue un descuido por consumo de carne contaminada, pero seguros de que son inocentes.

Alma Montiel/CMB

“Ambos casos están totalmente exonerados, no hay falta alguna, la investigación del clembuterol en sus dos pruebas está por debajo del parámetro de WADA (Agencia Mundial Antidopaje) y está comprobado que fue un tema de alimentación”, informó Sulaimán Saldívar.

Vargas es campeón mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). / Alma Montiel/CMB

El titular del organismo verde y oro añadió que la WADA, en casos de clembuterol, puso un nivel en el cual si algún deportista sale por debajo, no es considerado dopaje, como ocurrió con Vargas y Martínez.

Alma Montiel/CMB

“Al analizar la situación de todos los deportes, WADA puso un nivel donde debajo de eso no es considerado doping y es considerado por alimentación”, lo que podría considerar como un resultado atípico.

Pidió a los deportistas tener cuidado con la ingesta de carne, sobre todo dónde y qué tipo consumen, además de reiterarles que hay nutrición adecuada para deportistas de alto rendimiento con otro tipo de alimentos.

“Ya hablé con los dos, se comprometen a un periodo de educación de nutrición el cual el CMB les dará de manera gratuita, para que se conviertan en embajadores en sus gimnasios y nos ayuden a pasar el mensaje al atleta, que debe tener cuidado con lo que entra a su cuerpo.”

Tranquilos y seguros de su inocencia se mostraron Vargas y Martínez luego de dar positivo por clembuterol.

“Siempre he estado limpio, en cada pelea hasta dos doping (me hacen), nunca he dado nada”, dijo Rey Vargas, campeón mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) .

Vargas, quien peleó por última vez el pasado mes de julio para hacer la quinta defensa de su cetro ante Tomoki Kameda, dijo que está en periodo de descanso y quizá ahí ocurrió su descuido.

“Estamos en descanso, quizá en alguna comida o restaurante fue, siempre tengo atención a sustancias que tomo o líquidos, siempre lo hago bajo la supervisión del doctor y la gente responsable, pero después de una pelea a veces uno se relaja en poder comer cosas que durante la preparación no puede”.

En espera de noticias para su nueva pelea, en busca de unificar su corona, pues está en periodo opcional, reiteró que fue un descuido, pero “no es nada grave, seguimos trabajando”.

“Rey” Martínez, quien en diciembre peleará por el vacante cetro mosca del CMB ante el nicaragüense Cristofer Rosales, se declaró satisfecho con el apoyo mostrado por el CMB, seguro de que no hizo nada malo.

“Hay que aclarar las cosas para que no haya duda, estamos tranquilos porque sabemos que estamos limpios, y primero Dios vamos por ese título, fueron problemas por la comida, pero ya se arregló todo”.

