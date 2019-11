Atlas buscará cerrar fuerte en la Liga MX Femenil

Llegó la última jornada del Apertura 2019 y Atlas quiere cerrar fuerte la fase regular del torneo, antes de disputar el título en la Liguilla. Este viernes, las rojinegras cerrarán su participación recibiendo a León, a las 12:00 horas, en duelo correspondiente a la fecha 19.

En la cancha Alfredo “Pistache” Torres del Club Atlas Colomos, la escuadra tapatía buscará una victoria que le permita mejorar en la clasificación. Los tres primeros lugares ya no se mueven: Monterrey (45), Tigres (40) y Pachuca (36), respectivamente. En el cuarto puesto marcha el América, con 29 unidades y esa es la plaza a la que puede aspirar el conjunto rojinegro, que se ubica quinto con 28 puntos.

Además, Atlas necesita recuperar la confianza, luego de la estrepitosa caída por 4-1 que sufrió el fin de semana pasado, frente a Tigres. “ No voy tanto al resultado, creo que perdemos más cuando dejamos de hacer lo que entrenamos, la idea de juego. Independientemente de que fueron cuatro goles o hubiera sido 1-0, nos traicionamos completamente. Y cuando traicionas tu idea de juego es más que un resultado. Es lo que nos tiene tristes”, reconoció el técnico Fernando Samayoa.

Ese encuentro dejó enseñanza al Atlas, de cara a la Liguilla. “Tenemos que mejorar para jugar al tú por tú, saber que estamos hechos para grandes cosas. Cuando jugamos contra equipos que están arriba en la tabla, nos falta creer más que los podemos superar, que no somos un equipo sólo para competir, sino para ganar . Eso pasa por un estado mental”, detalló el estratega rojinegro.

Pero a pesar de todo, no pierde la esperanza. “Viene el cierre de torneo, viene una Liguilla que es un torneo diferente. Hay muchas cosas que nos han sucedido en el torneo, pero no por este último resultado significa que no estamos para ser campeones. He visto miles de historias, así que debemos seguir luchando y pensar de esa manera”, concluyó Fernando Samayoa.

