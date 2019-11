'Han querido quitarme el personaje pero el nombre es mío': Dragon Lee

Los nombres de Rush y Dragon Lee fueron las grandes sorpresas del cartel que AAA presentó para su Triplemanía Regia debido a que no hace mucho tiempo, fueron figuras de la competencia, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), y salieron supuestamente por desavenencias con la dirigencia.

Ahora la duda surge sobre si ambos luchadores pueden presentarse en la Tres Veces Estelar con sus personajes y Dragon Lee aseguró que por el momento sí.

“Por ahora sí. Lo único que puedo decir es que el nombre es mío. Por ahí han querido tener problemas con nosotros, han querido quitarnos los personajes pero es algo que se va a llevar un largo plazo. Yo sí me voy a presentar como Dragon Lee (en Triplemanía Regia), Rush no sé”, declaró el “Niño Maravilla”.

Dragon Lee reconoció que pasó buenos años en el CMLL pero sintió que ya era hora de salir al no sentirse valorado.

“Ya para cinco años llegué a una zona de confort de luchar por trabajo, ya no lo hacía porque me naciera, ya luchaba por compromiso. Se me dio la oportunidad de estar en Triplemanía. A veces en otros lados te valoran más que donde creces”, afirmó.

Dijo que le molestó la manera en que le dieron las gracias pero ahora se siente tranquilo y analizando todas las oportunidades que ahora le están llegando como independiente.

“A veces te encariñas tanto con tu empresa que lo das todo. pero muchas leyendas me lo dijeron: ‘tú estás trabajando y cuando ya no les sirvas te van a dar una patada en el trasero’ como lo hicieron conmigo. ¿Pero cuántos años tengo yo (24)? Ese fue mi mayor coraje. Pero ahora ahora me siento libre, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Como sea ya estoy afuera y no pensé que fueran a llegarme tantas oportunidades”, concluyó.

