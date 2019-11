Rush, la gran sorpresa de AAA para Triplemanía regia

La empresa AAA presentó de manera oficial su primera función llamada Triplemanía Regia que se llevará a cabo el próximo1 de diciembre en el estadio de los Sultanes de Monterrey y que tendrá un cartel muy interesante, como la presencia del “Toro blanco” Rush, quien fuera estrella de la casa de enfrente: el Consejo Mundial de Lucha Libre. Rush irá en una lucha especial contra el local Pagano y un viejo conocido: LA Park.

“La gran sorpresa es que el toro blanco Rush llega a Triplemanía regia este 1 de diciembre. Ahora si AAA, aviéntenme a sus cartas más fuertes porque venga desmadrar a cualquier perro que se me ponga enfrente. No vengo solo, y sin tanto bla, bla, bla, ya saben que pase lo que pase, al final no pase nada”, declaró el “Toro Blanco” a través de un video.

Dorian Roldán, director general de AAA, dijo que para poder hacer una función de esta magnitud necesitaba armar algo espectacular para la afición de Monterrey y con estas sorpresas se dijo satisfecho del resultado.

“La Triplemanía regia es una buena manera de ofrecer a la afición algo muy novedoso, innovador, espectacular. Desde 2005 no habíamos salido con un evento de esta magnitud a otra ciudad y Monterrey es la primera a la que estamos llegando. Esperamos que sea la primera de muchos años más. Para poder tener una Triplemanía en otra región del país necesitamos un lugar con una infraestructura de primer mundo y creo que el estadio de los Sultanes lo logra”, afirmó.

Parte del elenco para la función en Monterrey. / Sergio Meléndez/Publisport

“Va a ser un acomodo para 20 mil personas, lo que convierte al evento en uno de los más concurridos en la historia de AAA”, Dorian Roldán

En a misma función también se presentará Dragon Lee, hermano de Rush y que también formara parte de las filas del CMLL. Él disputará el Megacampeonato en poder de Kenny Omega en otra de las luchas más llamativas del cartel.

“Para mí es algo muy emotivo, emocionante ver nuevas caras, nuevas estrellas.Ya me había enfrentado a estrellas de otras empresa y ahora quiero algo más, nuevos retos, venir por las caras grandes. Así voy a crecer más y creo que puedo dar buenas luchas aquí. Al final va a salir ganando el público, voy a salir ganando yo y también los demás luchadores”, dijo Dragon.

La lucha estelar será una batalla en jaula donde se apostarán máscaras y cabelleras. Los gladiadores que participarán son: Psycho Clown, Monster Clown, Aerostar, Blue Demon Jr., Dr. Wagner Jr., Texano Jr., Rey Escorpión y Chessman.

1000

Pesos cuesta el boleto más caro para Triplemanía Regia, el más barato 100.

Se presentó de manera oficial la primera función de @luchalibreaaa llamada “Triplemanía Regia” donde la gran novedad será la aparición del @rushtoroblanco y su hermano Dragon Lee después del paso de ambos por el @CMLL_OFICIAL @PublimetroMX @Publisport_MX pic.twitter.com/5TV1jMakvZ — Sergio Meléndez (@SerMelendez) November 7, 2019

