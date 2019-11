Luis Fernando Tena le devuelve la confianza a Chivas

El repunte de Chivas en las últimas jornadas tiene al equipo todavía con vida. La posibilidad de calificar depende casi un “milagro”, pero hay vida para el Rebaño Sagrado. Esa mejoría se ha dado desde la llegada del técnico Luis Fernando Tena. Y aunque la directiva busca otras opciones de entrenador para el próximo semestre, los futbolistas rojiblancos apoyan la continuidad del “Flaco” porque les devolvió la confianza.

“Lo que ha hecho el técnico y me consta es la confianza que le da al jugador. Es muy apegado, se acerca mucho día con día en cancha, está platicando contigo y creo que es algo que debemos valorarle al profesor. Porque sales a la cancha y te diviertes, él realmente te da confianza, eso ha sido fundamental partido a partido. La verdad sí me gustaría que se quedara el profesor Tena para el siguiente torneo”, explicó el joven zaguero central, Gilberto Sepúlveda.

En la actual temporada, el “Tiba” Sepúlveda se apropió de la titularidad. Una lesión de Oswaldo Alanís le abrió la oportunidad y con buenas actuación se mantuvo en el puesto. Ahora, sabe que en el plantel pueden venir cambios. Algunos jugadores ya no continuará, pero confía en quedarse en Chivas para el Torneo Clausura 2020.

“Lamentablemente, las lesiones son cosas a las que estamos expuestos todos y no se lo deseamos a ningún compañero. Uno realmente no tiene la culpa, solamente voy, entro a la cancha y aprovecho la oportunidad. Siempre le aprendo a mis compañeros, la competencia es conmigo mismo. No tengo ningún inconveniente con nadie, al contrario, quiero que estén bien para seguirles aprendiendo. Me quiero quedar en Chivas para poder hacer historia y ser un referente en el club”, sentenció Gilberto Sepúlveda.

