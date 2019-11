Podría haber Clásico Nacional en la Liguilla femenil

Chivas visitará este lunes al Pachuca, a las 19:00 horas, en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX Femenil. El Rebaño Sagrado buscará un buen resultado que le permitiría escalar posiciones y reforzar su confianza antes de la fase final. Además, tres puntos del Rebaño Sagrado le permitirían escalar al quinto puesto, por lo que enfrentaría al América en los cuartos de final.

El Guadalajara tiene dos partidos sin ganar y con 28 puntos, se ubica en la séptima posición. Atlas es sexto con la misma cantidad, pero mejor diferencia de goles. Tijuana se ubica en el quinto puesto con 29 unidades. Ambos equipos ya terminaron su participación en la primera fase del torneo, por lo que una victoria le serviría a Chivas para superarlos y medirse a las Águilas, cuartas de la tabla con 32 puntos.

Enfrente, el Rebaño Sagrado tendrá al tercer lugar de la tabla. Pachuca tiene 36 unidades y ya no se moverá de ese puesto, pase lo que pase. “La derrota no está en nuestra mente, estamos trabajando muy duro y puliendo detalles para no repetir las desatenciones que hemos tenido en anteriores partidos, que nos han costado puntos. Iremos con la intención de sumar tres puntos para asegurar nuestro pase a la Liguilla e intentar quedar lo más arriba posible en la tabla”, explicó Rubí Soto.

“Creo que estamos a la altura de las Tuzas y tenemos la determinación de plantarles buena cara en su campo. Sabemos de la calidad de sus jugadoras, pero nosotras también tenemos un muy buen plantel y seguramente será un gran partido. Tenemos que mantener la concentración los 90 minutos. Por momentos hemos fallado en eso y nos ha costado algunos goles en contra. Eso en una Liguilla te sale muy caro y te puedes quedar fuera”, añadió la futbolista de Chivas.

“Este equipo está para grandes cosas, sabemos que la Liguilla se juega diferente y una vez adentro queda atrás lo hecho en la fase regular. Nosotras siempre hemos trabajado pensando en cumplir dos objetivos: ya estamos cerca de cumplir el primero que es calificar y ya después buscaremos cumplir el segundo que es el título”, concluyó Rubí Soto.

