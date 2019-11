¿Quiénes son candidatos a presidir la Liga Mexicana de Beisbol?

La liga mexicana de beisbol es el circuito profesional más antiguo del país con 94 años de existencia, y la “Asamblea de Presidentes” está buscando a su nuevo mandamás, debido a la salida de Javier Salinas hace unos meses.

Son 16 equipos los que conforman el circuito de verano de beisbol y en ellos se ha conformado una comitiva quienes están siendo los encargados de recopilar prospectos mediante una empresa “head hunter” para luego presentarlos ante la asamblea, posiblemente antes de las reuniones invernales del beisbol organizado que se llevarán a cabo en San Diego, California.

Según ha trascendido y de acuerdo a algunos medios de comunicación especializados existen actualmente posibles aspirantes entre los que destacan Horacio de la Vega, Amador Gutiérrez Guigui, Alejandro Hutt, David Braverman, Samuel Lozano, Jorge Alum Kahwagi, además del actual encargado de despacho Gabriel Medina.

Aquí parte de la experiencia deportiva de cada candidato:

-Horacio de la Vega ex deportista olímpico en pentatlón moderno, campeón mundial, director del deporte de la CDMX, ex organizador maratón de la Ciudad de México, director de deportes del Tecnológico de Monterrey, licenciado en comercio internacional, ex director de comercialización de los XVI Juegos Panamericanos, por mencionar algunos.

Horacio de la Vega. / Mexsport

-Amador Gutiérrez Guigui ex Vicepresidente de los Tigres de Quintana Roo, ex director del deporte de Cancún, deportista profesional de basquetbol, campeón nacional, licenciado en administración, ex presidente asociación de egresados de la Universidad La Salle, ex presidente de Canirac Cancun, ex organizador maratón internacional de Cancun, promotor de lucha libre LLC, columnista y analista deportivo, director grupo empresarial editorial Latitud21, entre otros.

Amador Gutiérrez Guigui. / Archivo

-Alejandro Hutt Valenzuela director comercial de Pericos de Puebla, ex presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, ex director Alazraki Sports, ex gerente general Monarcas Morelia de fútbol, ex gerente comercial del San Luis fútbol, licenciado, ex gerente de patrocinios de Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma, entre otros.

Alejandro Hutt Valenzuela. / Mexsport

-Samuel Lozano Molina ex Diputado local Tamaulipas, director Turismo de Nuevo Laredo, ex gerente general del Águila de Veracruz, ex gerente de los Pericos de Puebla, licenciado, ex director comercial de Radio Tribuna, entre otros.

Samuel Lozano Molina. / Archivo

-David Braverman Vogel comentarista deportivo para televisión y radio, narrador de beisbol de televisa deportes, ex jefe de prensa de la Liga Mexicana de Beisbol, licenciado en periodismo, ex presidente del Comité Elector del Recinto de la Fama del Beisbol Mexicano, entre otros.

David Braverman Vogel. / Twitter: @Braverman_OUT27

-Jorge Alum Kahwagi ex directivo de los Diablos Rojos del México, Director Comercial en Stratacache México, licenciado en economía, ex director de Relaciones Comerciales de CINTE, entre otros.

Jorge Alum Kahwagi. / Mexsport

