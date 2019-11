El impresionante león que apareció en la reapertura del estadio de Estudiantes

Tremenda fiesta fue la que se vivió en la reapertura del estadio José Luis Hirsch, casa del Estudiantes La Plata de Argentina donde lo más llamativo fue un impresionante león de fuego virtual que apareció en lo más alto del inmueble.

La tecnología permitió observar al mítico felino que representa la esencia del club. Sin embargo, se trató de una iniciativa para la transmisión televisiva, dado que los 30,000 fanáticos que poblaron las instalaciones observaron al cuadrúpedo desde las pantallas gigantes que transmitieron el evento.

El presidente de Estudiantes, el exfutbolista Juan Sebastián Verón, fue el anfitrión de una jornada que ofreció recitales de música, un partido de futbol con las glorias del club y un festival de luces y fuegos artificiales.

Urbana Jazz Band, La Bomba del Tiempo y el cantante Diego Torres participaron en la celebración que puso punto final a más de 14 años de espera desde aquel último partido en este escenario, el 28 de agosto de 2005, cuando el local venció por 1-0 a Gimnasia en una edición del clásico platense.

En la noche del viernes, los hinchas del 'Pincha' habían iniciado una vigilia luego del triunfo de su equipo por 1-0 ante Talleres en su última presentación en el Estadio Ciudad de La Plata, que fue su hogar hasta este regreso al Hirschi.

Tras una presentación del grupo musical Estelares, Juan Sebastián Verón anunció el comienzo de tres jornadas de festejos que culminaron este domingo.

Verón recibió a leyendas y actuales jugadores de la plantilla del León.

Luego del concierto de Diego Torres y un espectáculo audiovisual de luces y fuegos artificiales que incluyó un homenaje a Carlos Salvador Bilardo, técnico campeón del mundo en 1986, llegó el futbol.

Se enfrentaron los llamados 'Soldados de Sabella' y 'Los Profesores', que fueron dirigidos por el exseleccionador de la Albiceleste Alejandro Sabella, y el entrenador Miguel Ángel Russo.

Estudiantes de La Plata celebrated reopening their stadium with the most incredible hologram show 🦁🔥 pic.twitter.com/cKCsJAKwD3

— ESPN FC (@ESPNFC) November 11, 2019