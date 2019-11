Consejos básicos para tu entrenamiento de boxeo

El boxeo es uno de los deportes más completos que puede haber. Hay quien piensa que este deporte se trata solamente de golpearse con otra persona y no es así; entrenarlo requiere de gran ánimo, pero los resultados después de cierto tiempo te sorprenderán, ya que tu salud y tu estado de ánimo mejorarán notablemente.

Para empezar a practicarlo solo necesitas determinación. Las rutinas básicas para entrenar son un tanto sencillas. Se recomienda en primera instancia practicarlo por la mañana, para que puedas estar al cien por ciento durante el resto del día, pero no es una norma.

Como en cualquier disciplina, en un inicio hay que calentar; es decir, hacer algunos ejercicios de estiramientos o salto con cuerda para ir preparando al cuerpo para el entrenamiento, entre otras cosas que tu entrenador te debe indicar.

Lo primero que te enseñan los managers en los gimnasios es “caminar”, es decir, cómo pararte para empezar a lanzar golpes; luego viene justamente eso, aprender a tirar un puñetazo, luego las combinaciones, rondas de guantes, de sparring, de pera y saco. Con disciplina podrás ver los resultados en tres semanas o en un mes, dependiendo del tiempo que le dediques a esta actividad, que mejorará notablemente tu condición física pero también tu salud.

“El box es un ejercicio muy completo porque no es tan solo el hecho de competir, ser famoso, ganar campeonatos… también ayuda a la salud. Tenemos gente que ha bajado 30, 40 kilos, que no podía dormir y ahora lo hacen como angelitos; te despierta los sentidos. Hay mucha gente avanzada en años y ahora sus signos vitales son como los de un chavo de 18”, asegura Ramón Euroza, manager de boxeo del gimnasio Sport Boxing.

“El boxeo te va a ayudar en cuestión de salud y por eso mucha gente lo practica. Te das cuenta de que todos los gimnasios están impartiendo clases sin importar edad, género, economía. Si desde niños pueden empezar a practicar es muy bueno porque les va a dar mucha seguridad, van a crecer con más concentración, les va a enseñar a ser disciplinados”, subraya.

Por tratarse de una disciplina exigente, lo recomendable para un principiante es practicarlo por lo menos una hora cada tercer día, para ir generando una condición física envidiable.

“Lo ideal sería diario, pero está bien también cada tercer día una hora. Salir a correr ya es un nivel competitivo en el cual ya deben de llevar un acondicionamiento físico. Para la gente que empieza, que sólo quiere hacer ejercicio, no es tan riguroso hacerlo pero si lo desean claro que ayuda. La condición te la va a dar la constancia, no el hecho de correr todos los días, eso es desgaste. Correr 10 minutos diarios te va a dar que agarres condición”, prosigue Euroza. Tampoco se necesita llevar una dieta estricta, pues de lo que se trata es que lleguen fuertes y con ánimos a las sesiones de entrenamiento.

“No creo que haya que hacer dietas, además hay muchas cosas como complementos alimenticios que ayudan, aunque la verdad a mi no me gusta que los usen. El desgaste del boxeo es muy fuerte, entonces si te quitan la comida es difícil. Tu cuerpo debe estar fuerte para soportar el entrenamiento, si no, no vas a poder practicar”, concluyó el mánager.