“Delante de un toro, me elevo a niveles estratosféricos”: Joselito Adame

Casi dos décadas han pasado desde que comenzó el sueño de ponerse el traje de luces. Hoy, convertido en una de las mayores figuras del tauromaquia en México, Joselito Adame asegura que siente la misma emoción antes de una corrida. Su compromiso es igual, incluso mayor que dos décadas atrás. Y estar frente a un toro le sigue representando esa magia que lo eleva “a niveles estratosféricos”.

El nacido en Aguascalientes (22 de marzo de 1989) atiende una charla exclusiva con Publimetro, después de su triunfo en la Plaza México y días de presentarse en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Define la tauromaquia como lo más “especial y bonito” que existe en su vida. Va en contra del instinto para superar el miedo a la muerte y salir al ruedo, donde encuentra un foro de expresión inigualable.

Sabe que en estos tiempos, muchas personas se oponen a la fiesta brava. No pretende ocultar lo que está la vista de todos: existe sangre y muerte, pero también muchos otros valores que hacen de la tauromaquia no sólo su pasión, sino la vida misma.

¿Acaba de triunfar en la Plaza México, qué sensaciones le dejó esa tarde?

— Tengo sensaciones muy buenas. A lo largo de la tarde sentí mucho el cariño de la afición. En realidad, me siento súper contento por ese recibimiento que me dieron. Llegó a Guadalajara con mucho ánimo, con muchas ganas de poder dar una gran tarde de toros.

Compartirá en la Nuevo Progreso un gran cartel con Andrés Roca Rey y Antonio Ferrera. ¿Cuáles son sus expectativas para este domingo en Guadalajara?

— Creo que será un día súper especial, el aficionado tiene que esperar por supuesto lo máximo, porque no por nada es un cartel súper rematado. Esperemos que la corrida embista, que los toros se muevan, que tengan ese brío y esa bravura que todos deseamos. Espero que sea una gran tarde de todos.

¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de Guadalajara?

— Tengo muchos recuerdos muy buenos, muy bonitos. Los primeros que se me vienen a la mente son los rabos que he podido cortar en el Nuevo Progreso. Ya son dos y el único torero activo que ha cortado dos rabos en Guadalajara es tu servidor. Tengo otros dos días en la memoria, un mano a mano con Juli hace dos años donde pude cortar cuatro orejas esa tarde y cuando me presente el Nuevo Progreso, era un niño de 12 años, le corté dos orejas a un becerro de San Marcos y pude salir a hombros. Creo que son los recuerdos que más me han marcado en esta plaza.

¿Qué es lo que inspira a una de las máximas figuras del toreo en México cada vez que sale al ruedo?

— Me inspiro en querer ser mejor. Me nutro mucho de toreros antiguos, me inspiro mucho de libros, de otra gente exitosa de distintas disciplinas que en realidad no se les ve en ningún momento un techo, profesionalmente hablando. Ellos son mis inspiraciones.

¿Sentir miedo a la muerte es algo permitido para un torero?

— Sin duda, nosotros pasamos miedos, lo que pasa es que nos gusta superarnos, ir en contra de lo que nuestro instinto nos dice.

Vivimos en tiempos muy cambiantes, ¿qué opinión le merecen los grupos de personas que alrededor del mundo se oponen a la fiesta brava?

— Es verdad que no vamos a querer tapar lo que es la tauromaquia. En la tauromaquia existe sangre, está claro, existe la muerte, pero existen otros muchos valores también. Nosotros nos jugamos la vida… lidiamos y matamos un toro, pero también exponemos nuestra vida. Al mismo tiempo, es donde nosotros podemos expresar todo nuestro sentir, todo nuestro arte. En realidad, es una profesión muy discutida, pero creo qué hay muchísimas cosas que reflejan en la misma vida lo que es la tauromaquia. Los invito a que conozcan la tauromaquia, que en realidad para mí es lo más especial y más bonito que he podido conocer a lo largo de mi vida.

¿Cuál es la mayor recompensa que encuentra a cambio de exponer lo más preciado que tenemos, que es la vida?

— Cuando estoy delante de un toro y puedo expresarme realmente como deseo, te hace elevar a niveles estratosféricos. Cuando eres capaz de dominar un toro, tener ese valor para sobreponerte y ser capaz de hacer lo que quieras, te elevas a un nivel muy especial, que en ninguna otra parte lo he podido sentir. Por eso estoy en la tauromaquia, por eso me busco y me rebusco en esta profesión.

¿A qué se debió que este año decidiera cortar, por iniciativa propia, su temporada en España?

— Al principio de año hice un cambio de administración en España. No estaba del todo contento y decidí mejor cortar por lo sano, no querer enmendar una temporada a último momento. También sentía que necesitaba un poco de descanso, que mi mente se relajara, que mi cuerpo se sintiera de otra manera. Así lo hice, no había tomado vacaciones largas en casi 20 años que empecé esta profesión. Me vino muy bien, me sentí muy reforzado y estoy muy contento con ello.

Casi 20 años después de comenzar este andar y convertido en una de las máximas figuras del toreo en México, ¿sigue sintiendo la misma emoción antes de salir al ruedo que dos décadas atrás?

— Sin duda. Se siento uno con el mismo compromiso, se siente uno con la misma responsabilidad, incluso cada vez más. Al jugarte la vida, sabes que estás expuesto todos los días, las emociones y los sentimientos siguen exactamente igual, a flor de piel.

Fuera del ruedo, encabeza una iniciativa para dotar de lentes a niños que lo necesitan. ¿Como hace una figura del torneo para mantener siempre los pies en el suelo con ese deseo de ayudar?

— A principio de año, hace cuatro o cinco meses una persona se me acercó para pedirme ayuda para comprar unos lentes a su hijo. Fue por ahí donde me nace ayudar así. He conocido a muchísima gente tanto muy exitosa como personas que viven al día y que les es muy difícil llevar la comida a su casa. En ocasiones circunstanciales no pueden hacer más en su vida diaria. Esto me puso a darle muchas vueltas en la cabeza, pensé muchísimo y conmemorando que van a ser meses de que empecé como torero ahora en el años 2020, pudimos hacer una sinergia muy bonita con Fundación Devlyn para regalar 2,020 lentes a niños en Aguascalientes, empezar sobre todo por mi primaria, que es publica y le hace mucha falta a muchos niños.

