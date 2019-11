Estefanía Carrillo, esposa de Gustavo Ayón, participará en un concurso de belleza

View this post on Instagram

El mundo no es si no un lienzo para nuestra imaginación , es por eso que no veo mi mundo sin mi pasión. The world is not even a canvas for our imagination, that is why I do not see my world without my passion. Estefania Carrillo Mrs. Mexico Globe 2019 🇲🇽❤️ #mrsglobe2019 👑🌎 #mrsglobe #mrspageant #beautypageant #creatinglegacies #createmagic #globette #globettes #mrspageants #mspageant #mspageant #beautyqueen #selfloveisnonnegotiable #drtracy 👑🌎 Mrs. Globe Group: @mrs_globe @mrs.curve.globe @mrsclassique @behindthecrowntv