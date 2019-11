Continuidad de Tena en Chivas va “por buen camino”

Luis Fernando Tena recibió a Chivas hecho un desastre. Siete partidos después, le ha dado al plantel estabilidad y una mejor forma de juego. Ahora, aunque la directiva analiza distintas opciones, parece que ha hecho puntos para pensar en quedarse al frente del equipo. El propio entrenador ve “por buen camino” su posible continuidad.

“Lo que me han dicho es que están contentos con el trabajo día a día, con el funcionamiento y estado anímico del equipo, así como los resultados. Están contentos y terminando el torneo lo vamos a platicar. Ojalá que podamos calificar y esto tarde más. Sabemos que las posibilidades son pocas y dependemos de otros, pero ahí están. Si no calificamos, lunes o martes platicaremos, pero siento que la cosa va bien. Me gustaría quedarme”, explicó.

“No puedo ser juez y parte, no puedo ser lo objetivo que debería. Quiero quedarme, sé lo que es Chivas, lo que representa y hago todo por quedarme, ya decidirán los directivos. Lo que intenté cambiar poco a poco fue el estado anímico del equipo, que recuperara la alegría por jugar. Llevamos dos partidos con el equipo alegre, suelto, seguro con el balón, frente a Toluca y Querétaro. Habíamos mejorado otras cosas, pero seguíamos jugando con el freno de mano puesto, sin la soltura que el plantel es capaz”, agregó Tena.

Ya piensa en cómo reforzar a Chivas, pero asegura que eso tendrá que aterrizarse hasta que le confirmen si continúa al frente del equipo. “Hemos platicado con Ricardo (Peláez) sin hacer nada oficial. No he entregado un proyecto tal cual, he ido ganando tiempo y conociendo mejor a los jugadores. Es mejor hacer un balance cuando esto termine y hacer un proyecto al final cuando se tenga certeza si quieren que me quede”, aseveró.

“Hemos platicado Ricardo y yo pero creo que la cuestión de fichajes es la principal misión del director deportivo. Él está atento a lo que necesita el equipo, la institución para mucho tiempo, está más enterado de la situación financiera, cuánto presupuesto puede haber. Lo platico con él y lo aterrizaremos cuando termine, pero la cosa va bien. Han leído todas las posibilidades que hay de contrataciones y la directiva está en eso. Estando yo o no el equipo se va reforzar, es normal. Si se concreta el no calificar, serían cinco torneos ya, la institución tiene que hacer algo”, concluyó Luis Fernando Tena.

