Jesús Isijara quiere quedarse en el Atlas para el Clausura 2020

Aunque es uno de los futbolistas más regulares del Atlas, sabe que cuando un fracaso colectivo se consuma, nadie en lo individual puede sentirse seguro. Jesús Isijara reconoce que existe incertidumbre en el plantel rojinegro de cara a lo que pueda venir para el próximo torneo. Pero una cosa sí tiene segura: su deseo es continuar con los Zorros.

“Creo que esa incertidumbre está en todos. Al cierre de torneo, cada directiva analiza su manera de ver y reforzar el equipo. No sabemos quién se va o quién llega, pero vamos a tratar de trabajar duro el último partido para entregar buenos resultados y que se fijen en nosotros. Va a ser un cierre muy bueno”, explicó este martes el futbolista rojinegro.

“Sí, eso es lo que tengo en mi cabeza: seguir en Atlas. Estoy contento con todos mis compañeros y ojalá se me dé la oportunidad de seguir. Aún tengo contrato y esperando el cierre para ver la decisión que tome la directiva. No sé quién vaya a llegar y eso es tema de la directiva. Lo que sí espero es que lleguen grandes refuerzos al Atlas para que aumente la competencia”, añadió Isijara.

Reconoce que en lo individual se quedó corto en las aspiraciones que tenía para esta campaña con el Atlas. “Fue un torneo regular, creo que no me fue tan bien que digamos. Sumé muchos minutos, pero quería tener más asistencias o más goles. Me tocó marcar tres veces este torneo, el torneo pasado hice uno más y llevo siete goles en el año. Veo este torneo regular y si me quedo en Atlas, trataré de ser lo mejor posible para el siguiente torneo”, sentenció.

No le preocupa “ayudar” a Chivas

Por otra parte, Jesús Isijara aseguró que en el cierre de torneo, Atlas buscará un resultado positivo como visitante frente al Monterrey. Y no le importa que una victoria rojinegra pueda ayudar al acérrimo rival, Chivas, que espera un tropiezo de Rayados para mantener vivas sus aspiraciones de conseguir el “milagro” que lo meta a la Liguilla del Apertura 2019.

“Sabemos eso, sabemos que van a estar varios partidos al pendiente, no sólo Chivas, también Pumas y Pachuca. A nosotros nos importa ganar y tratar de sumar para la porcentual. Si ayudamos a otro equipo es fortuna de ellos que entren a Liguilla”, sentenció el rojinegro.

Lo más visto de Publimetro TV: