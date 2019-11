Gerardo Martino celebra su cumpleaños con buenos números al frente del Tri

Gerardo Martino tiene buenos motivos para amanecer de buen talante este miércoles.

Mexsport

El técnico argentino festejó su cumpleaños 57, unas horas después de firmar el mejor arranque de un entrenador de la selección de México.

Mexsport

Luego de un deslucido triunfo ante Bermudas por 2-1 en la Liga de las Naciones de la CONCACAF, el “Tata” Martino se convirtió en el seleccionador de México que más rápido llegó a las 15 victorias, lográndolo en apenas 17 compromisos. Superó la marca previa de 19, fijada por el colombiano Juan Carlos Osorio, líder del proceso anterior.

Mexsport

México ganó sin mayores sobresaltos su grupo del nuevo torneo regional. Y a mediados de año, en su primera competencia oficial, el Tri se consagró campeón de la Copa de Oro.

Mexsport

Pero más allá de los números, Martino ha logrado otras cosas importantes desde que asumió las riendas de la selección en enero pasado.

Mexsport

LAS NUEVAS CARAS

Mexsport

En Rusia 2018, México tuvo una de las nóminas con el promedio de edad más elevado, con una media rondando los 29 años. Martino tenía la misión de bajar ese promedio. Lo ha logrado al convocar a jugadores de las selecciones juveniles.

Mexsport

En el recambio sobresale el delantero José Juan Macías, quien tiene cuatro goles en igual número de partidos con la mayor.

Mexsport

Sebastián Córdova, Carlos Rodríguez, Cristian Calderón, Jorge Sánchez y Uriel Antuna son los otros juveniles que han recibido oportunidades. La edad promedio del seleccionad ahora ronda los 25 años.

Mexsport

“A los jóvenes los estamos teniendo desde marzo de este año y estoy seguro de qué estamos teniendo un buen balance”, dijo Martino. “En la próxima fecha FIFA de marzo tendremos probablemente la mitad de los futbolistas por debajo de los 23 o rondando esa edad, así que siempre con el plantel que tenemos la idea será la de combinar a los más grandes con los más jóvenes”.

Le está cambiando la cara al Tri. / Mexsport

LA DISCIPLINA

En los últimos meses ha sido notorio el cambio de régimen en selección mexicana porque para muchos de los jugadores consagrados se terminaron los privilegios de los que gozaron en el pasado.

En los procesos anteriores, especialmente el del colombiano Osorio, los jugadores que militan en ligas de Europa disputaban uno de los dos partidos de la fecha FIFA y después recibían permiso para volver a sus clubes. Eso se acabó.

Después de una fiesta en Nueva York realizada en septiembre, el goleador histórico Javier Hernández, Miguel Layún y Marco Fabián no fueron citados para los siguientes encuentros. Pareció ser un castigo, aunque Martino dijo que nunca revelaría eso.

PERSONALIDAD

Otro rasgo distintivo en la era de Martino es que el argentino no oculta lo que piensa. Ha sido crítico de algunas prácticas comunes en México que van desde realizar un excesivo número de partidos en Estados Unidos ante rivales de poca calidad hasta el número de jugadores foráneos en la liga local.

Martino incluso ha solicitado una audiencia en la asamblea de dueños de clubes para explicarles la necesidad de cambiar esos hábitos si el deseo es alcanzar o superar la ronda de cuartos de final en un Mundial.

LAS DUDAS

Aunque la marca de Martino impresiona, la goleada de 4-0 que sufrió el “Tri” ante una Argentina sin Lionel Messi en septiembre pasado y el pobre desempeño mostrado ante un rival como Bermudas, han levantado cuestionamientos sobre la capacidad real del equipo para trascender en un Mundial.

Martino no elude los cuestionamientos y parte de sus reclamos a los dirigentes es tener más partidos ante rivales de primera jerarquía para poder despejar las dudas, que también son suyas.

“En ninguna circunstancia le pondría brillante a un trabajo mío, pero podría ser un poco más expresivo si hubiéramos agregado en medio de todos estos partidos alguno más de los de primer nivel, para saber si lo de Argentina es una realidad que tenemos que vivir y sobre la cual hay que mejorar, o fue una mala noche con errores puntuales”, comentó.

Martino y México podrían tener esa oportunidad en la fecha FIFA de marzo si se concretan amistosos ante Holanda y Alemania.

EL ESTILO

Otro sello en la era del entrenador argentino es utilizar como base un planteamiento 4-3-3 que se mantiene firme sin importar el rival de enfrente, cuando sus predecesores realizaban variantes constantes desde la era del argentino Ricardo La Volpe, en el Mundial de Alemania 2006.

“Yo creo que lo que se ha equivocado es jugar de la misma forma ante rivales como Argentina y Bermudas. No puedes plantear lo mismo y sobre todo me sorprende que no haga modificaciones sobre la marcha”, dijo el analista de la cadena ESPN, Hugo Sánchez. “México dio su peor partido porque contra Argentina se notó la superioridad de los argentinos, pero contra Bermudas, jugando en casa, que México haya tenido también las mismas oportunidades de gol que el rival es sorprendente".

Eso difícilmente cambiará porque Martino ve como positivo el tener dispuesto un esquema en el cual puede ir incrustando jugadores sin tener que hacer modificaciones mayores.

“El año ha sido bueno y no puedo decir otra cosa, me satisface tener resultados con una idea de juego plasmada”, sostuvo Martino.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Juan Román Riquelme quiere ser vicepresidente de Boca Juniors

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV