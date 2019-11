Sin Cara apoyará a Alberto del Río en su pelea contra Tito Ortiz

El famoso luchador Sin Cara expresó su apoyo hacia Alberto del Río, quien se enfrentará a Tito Ortíz el próximo 7 de diciembre en el evento más esperado del año en la jaula de Combate Américas.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Sin Cara hizo un llamado a apoyar a todos los mexicanos que participarán en la cartelera que se llevará a cabo en la Payne Arena de Hidalgo Texas, entre los que se encuentran Melissa Martínez, quien disputará el primer campeonato femenil de la empresa, ante Desiree Yanez.

El originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, también anunció que asistirá al evento en el que Alberto regresará a la jaula en su última batalla como profesional de las Artes Marciales Mixtas.

Can’t wait for December 7th!

Hidalgo, Texas is going to be incredible! 👊🏼💥👊🏼@PrideOfMexico vs @TitoOrtiz @combateamericas pic.twitter.com/YjuLAp8Hnc

