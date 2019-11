Alan Pulido, sexto campeón de goleo en la historia de Chivas

Terminó la fase regular del Apertura 2019 y Chivas quedó fuera de la Liguilla por quinto torneo consecutivo. Pero al menos le quedó un premio de consolación: Alan Pulido conquistó el título de goleo individual, compartido con el argentino Mauro Quiroga, del Necaxa. Ambos marcaron 12 tantos y un atacante mexicano volvió a coronarse después de 8 años de no lograrlo.

Desde el Clausura 2011, cuando Ángel Reyna alcanzó esta distinción individual con 13 goles, vistiendo la camiseta del América, ningún futbolista mexicano había logrado terminar como el máximo romperredes de la Liga mexicana. Ahora, Alan Pulido firmó la mejor campaña de su carrera y consiguió su primer título de goleo. En la historia de Chivas es apenas el sexto futbolista que termina como número uno.

Adalberto “Dumbo” López fue el primer campeón de goleo que tuvo Chivas. En la temporada 1953-1954, cuando consiguió 21 anotaciones y compartió la cima con Juan Carlos Carrera (Oro) y Julio María Palleiro (Necaxa). En la temporada 1956-1957, Crescencio “Mellone” Gutiérrez fue el mejor anotador de México, con un total de 19 tantos.

El mítico Salvador Reyes, máximo ídolo en la historia de Chivas, consiguió sólo un título de goleo en su carrera como rojiblanco. Fue en la temporada 1961-1962, con 21 anotaciones y compartió la distinción con Carlos Lara (Zacatepec). Tuvieron que pasar 45 años para que Chivas volviera tener a otro máximo romperredes: Omar Bravo lo consiguió en el Clausura 2007, con 11 goles.

El último campeón de goleo que tuvo Chivas fue Javier “Chicharito” Hernández. En el Torneo Bicentenario 2010, consiguió 10 anotaciones y compartió la cima de esa clasificación con Hércules Gómez (Puebla) y Johan Fano (Atlante). Así, Alan Pulido se convirtió en el sexto jugador del Rebaño Sagrado que consigue el título de máximo anotador del torneo.

¿Seguirá en el equipo?

Apenas terminó la campaña y ya se escuchan rumores de que Alan Pulido podría salir de Chivas. Luego de una temporada de 12 goles, algo muy poco común en años recientes para un futbolista mexicano, es normal que surjan ofertas. Y el propio delantero rojiblanco dejó abierta la posibilidad de emigrar.

“La realidad es que me queda un año de contrato, pero no sabemos donde vaya a parar. En este tipo de momentos se presentan muchísimas oportunidades y estoy en una etapa de mi vida que hay que considerar cada una de ellas. Ha llegado el momento que tengo que devolver a Chivas todo lo que ha hecho por mí. Vamos a ver qué pasa, me juntaré con la directiva, para ver qué planes tienen para mí y yo con mi familia también ver qué pasa”, explicó.

“La verdad me siento agradecido por lo que me ha dado Chivas, lo que han hecho para que yo volviera a México, todos saben cómo se dio, lo que en su momento gastaron. Realmente ha llegado un momento en el cual juntarme con la directiva, platicar los planes a futuro, pero siento que ha llegado un momento de devolverle a Chivas lo que ha hecho por mí. Hay que ver con la directiva, me juntaré con la directiva para ver mi futuro, ya sea aquí o en otro lado”, sentenció Alan Pulido.

