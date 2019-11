Chivas buscará que Alan Pulido se quede para el Clausura 2020

Tras conquistar el título de goleo individual en el Torneo Apertura 2019, Alan Pulido abrió la puerta a la posibilidad de salir del Guadalajara. Los rumores comenzaron a sonar y surgieron versiones de que podría ir a equipos como Cruz Azul o Monterrey. Sin embargo, el director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, aseguró que el deseo de la institución es que se quede.

“Uno lee y ni tiempo ni ganas de andar aclarando cosas, que Pulido se va, que Beltrán se va. De repente es importante aclarar que hemos hablado con nuestro campeón goleador, lo tenemos, estamos contentos con él, tiene contrato y hasta el momento no hay nada con Alan. Queremos que se quede, como Beltrán. Los que van a llegar hasta que estén firmados los contratos no los vamos a dar a conocer. Ya conocen mi forma de trabajar y hasta que esté 100 por ciento confirmado, lo daremos a conocer de la mejor forma. Lo que sí puedo decir es que tendremos un plantel muy competitivo”, explicó Peláez.

“Si mal no recuerdo, el contrato de Alan es hasta agosto del 2021, tiene más de un año. Ya platicamos con él y queremos que se quede. En esta institución el objetivo no es vender para hacer dinero, es el éxito deportivo y dar alegría a la institución. Esto viene desde el gran legado de Jorge Vergara, eso no tiene precio. El objetivo es campeonar, nos quedaremos la mejor base y vendrán otros. No permitiremos zonas de confort todos tendrán competencia fuerte para generar dudas al técnico. Tendremos un equipo competitivo, la idea es que Alan se quede, tenemos cita con el representante pare aclarar algunos puntos, pero la idea es que se quede”, agregó el dirigente.

Además, confirmó que el veterano Oribe Peralta se quedará, pese a los rumores sobre un posible traspaso a Santos Laguna para terminar ahí su carrera. “Lo conozco y cuando tuve la oportunidad en 2014 y agradezco a Jorge Vergara, de formar parte del la Selección para ir a Brasil. Fue en gran parte gracias a la opinión de Jorge Vergara. Conozco también a Mier de ese momento, conozco a Ponce, a todos, unos de cerca y otros de lejos. He hablado con ellos, pláticas importantes con el cuerpo técnico, he tenido tiempo para estar cerca de ellos, observar fortalezas y debilidades. Queremos tomar las mejores decisiones y que Chivas recupere el camino. Oribe se queda”, sentenció.

