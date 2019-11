“Es un día de fiesta para mí”: Luis Fernando Tena

La alegría de Luis Fernando Tena es evidente. Después de ser ratificado como técnico de Chivas, el “Flaco” agradece la oportunidad que le brinda la directiva rojiblanca. Y asegura que durante los últimos dos meses, cada día soñó con que llegara este momento, al que define como un “día de fiesta”.

Ricardo Peláez, director deportivo del Guadalajara, compromete al entrenador. “Es una grandísima oportunidad para mí elegir este cuerpo técnico. No lo hago porque ganaron los últimos partidos, sino por la gran gestión humana de Tena, es muy fácil cómo le llega al jugador. Ahora los objetivos serán altos, Chivas no puede pensar en otra cosa que no sean campeonatos”, señaló el dirigente.

Y enseguida, Luis Fernando Tena expresa su felicidad. “Quiero agradecer Amaury (Vergara) y Ricardo la confianza para seguir acá. Es un día muy especial al ser ratificado como técnico del Rebaño Sagrado, siempre tuve la ilusión de ser técnico de este equipo. Estoy muy contento de ser ratificado, para mí es un día de fiesta, para mí es un día especial porque soñé este momento los últimos dos meses, todos los días”, explicó.

“Me enfoqué en mi trabajo, que los jugadores estuvieran contentos, que la directiva creyera en nosotros, que la afición se metiera con nosotros. El equipo ha crecido poco a poco, nos quedamos en la orilla de la Liguilla, nos dolió pero en fin. Hoy es un día de fiesta, con todo el ánimo, disposición y alegría de hacer un gran torneo y como dice Ricardo: pensar en estar arriba y dar alegría a nuestra gente. Tendremos un buen plantel y la obligación de nosotros es que funcione como equipo. Tendremos que estar arriba en la tabla, jugar bien, tratar bien la pelota y darle alegría a nuestra gente. Gracias por la confianza y el apoyo”, añadió.

“No hemos hablado condiciones de contrato, no sé ni tiempo ni sueldo, pero no hay problema. A mí me dijeron te quedas y me puse feliz. Soñé este momento todos los días, los últimos dos meses, las condiciones será lo de menos, eso se arregla en cinco minutos. Hemos platicado hace tres semanas de los refuerzos, que hubiera el dinero suficiente. Lo platicamos hace tres semanas, que les gustaba mi trabajo y que era probable que me quedara, no lo podía asegurar hasta hoy que ya estamos listos para festejar”, concluyó Luis Fernando Tena.

