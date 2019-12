'El estilo de la lucha libre mexicana es el mejor': Caín Velásquez

Para todo el mundo fue una sorpresa que el ex campeón mundial de peso completo del UFC, Caín Velásquez, decidiera incursionar en el mundo de la lucha libre tras su paso por las Artes Marciales Mixtas donde cobró gran popularidad entre los mexicanos.

Y ya con algunos meses de lona recorrida, el peleador se siente satisfecho de su decisión y buscando la forma de agradar a sus fans así como lo hizo en UFC. Quiere aprender el estilo de lucha mexicano porque lo considera “¡el mejor!”.

“La historia que tienen en México de la lucha libre es increíble, el estilo es el mejor, el más divertido de ver”, aseguró Velásquez en una entrevista con Publisport.

-¿Cómo te sientes en esta nueva etapa dentro del mundo de la lucha libre?

“Estoy feliz y contento de poder aprender una forma de combate nueva. Yo ya era un fan de la lucha libre y llegar a la WWE es lo máximo y también haber luchado en la Ciudad de México enfrente de los fans de aquí que todo el tiempo están detrás de mi. Eso es una cosa bien grande para mi. Los llevo en mi corazón todo el tiempo y quiero ganar para todos ellos”.

-¿Cómo se dio tu llegada a WWE?

“Fui a un show hace dos años en Las Vegas con Daniel Cormier y ahí me enamoré de la lucha libre. Luego hablamos con WWE pero en ese momento no quisieron hacer nada. Hablamos con AAA y Dorian Roldán y ellos nos dieron la oportunidad de luchar. Fue un gran sueño luchar en la Ciudad de México y Nueva York con atletas como Psycho Clown, Texano Jr., Taurus, Rey Escorpión. Después de eso me llamaron de WWE y ahora estamos aquí”.

-¿Cómo te han recibido los paisanos Rey Mysterio, Andrade Cien Almas, Kalisto…?

“Todos son buena gente. Me encanta que haya mexicanos en este deporte y compartir con los que mencionas además de Humberto Carrillo y Gran Metalik. Me da orgullo formar parte de esa herencia”.

-En WWE te encontraste un viejo rival: Brock Lesnar. Seguramente querrá acabarte porque fuiste tú quien le arrebató el título en UFC, ¿qué sentiste de volverlo a ver?

“Cuando peleé contra él en 2010 fue la pelea más grande de mi vida y ahora ya lo enfrenté otra vez. No gané pero iré todo el tiempo hacia adelante para ser campeón de WWE algún día”.

-¿Piensas mantenerte en la lucha libre o tienes pensado regresar algún días a las MMA?

“Ahorita tengo un contrato por tres años con WWE. Por ahora solo voy a ser luchador. No se que vaya a pasar en el futuro, ojalá peleé otra vez porque todavía estoy practicando las MMA. Me encanta entrenar ese deporte”.

-Fue difícil incursionar en el mundo de la lucha libre?

“Lo más difícil para mi es tener un estilo propio. Quiero luchar al estilo mexicano. Quiero tener un buen estilo para que los fans se diviertan”.

-Tu fuiste campeón de peso completo de UFC, ¿qué opinas del actual, de Stipe Miocic?

“Es un buen peleador, mi compañero y gran amigo Daniel Cormier va a agarrar la revancha otra vez. Los dos son buenos peleadores, con mucho talento, grandes campeones”.

¿Qué mensaje le dejas a tus fans?

“Los mejores fans que tengo son de México y me siento orgulloso. Nací en Estados Unidos pero mis padres son de México. Yo nací cerca de la frontera de Arizona, todo el tiempo viajábamos a México para conocer el país, comer, estar en familia. Cuando estaba chiquito tenía ese orgullo de tener esa sangre mexicana. Cuando me metí en las MMA quería tener ese estilo como en el boxeo, ir adelante con mucha presión, con muchos golpes, el estilo mexicano y creo que lo logré”.

