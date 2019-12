Messi se confiesa sobre el Balón de Oro: "Cuando Cristiano me empató a 5 me hizo un poco de daño”

Luego de obtener su sexto Balón de Oro, el argentino Lionel Messi habló para la revista France Football donde se sinceró sobre varios temas como sus hijos, su continuidad en el FC Barcelona y su rivalidad con Cristiano Ronaldo.

"Mientras pueda jugar, hasta que sienta que no puedo más, que mi físico ya no me permite seguir. Es difícil dar una fecha de caducidad. Me gusta realmente este juego y voy a intentar alargar el placer cuanto más tiempo mejor", dijo a la revisa que entrega el galardón al mejor jugador de Europa.

El delantero fue enfático en asegurar que desde el nacimiento de sus hijos, su vida cambió por completo."Antes podía pasar días sin hablar con nadie cuando algo no iba bien. La llegada de Thiago lo cambió todo desde esa óptica”.

Rivalidad con Cristiano Ronaldo

"Por un lado, me gustaba tener cinco y ser el único. Cuando Cristiano me igualó, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento Cristiano tenía mérito de llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer mucho más", reveló Leo Messi.

Agregó: "Entiendo por qué no ganaba. No cumplíamos el objetivo de ganar la Champions y esa es la competición que da más oportunidades de llevarse el Balón de Oro. Cuando Cristiano Ronaldo iba ganando los trofeos era porque hacía muy buenas temporadas y ganaba la Liga de Campeones, siendo además determinante".

Retiro del Fútbol

Messi repitió que no le gusta pensar mucho a futuro y se enfoca en vivir el presente como jugador, como esposo y como padre. No obstante, aclaró una frase que dijo durante su discurso al recibir el Balón de Oro.

“Honestamente aún no siento llegar el final de mi carrera. Tuve la mala suerte de lesionarme el primer día de la temporada y de no poder comenzarla. Poco a poco he recuperado el ritmo y la forma. Francamente, no siento el peso de los 32 años”, explicó.

Continuidad en el Barca

El ídolo de Cataluña manifestó su firme intención de continuar en el equipo culé." Mi desafío permanente ha sido dar lo mejor de mí mismo en el Barça para continuar creciendo como futbolista y como persona. No le ocultaré que desde que nacieron mis hijos pienso más en mi familia y a lo que podría suponer un cambio para ellos".