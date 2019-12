“Me veo campeón con Chivas”: José Madueña

Luego de que este miércoles se hiciera oficial la llegada de José Madueña a Chivas, el refuerzo rojiblanco no tardó en establecer una meta ambiciosa. Todavía no comienza la pretemporada, pero el nuevo lateral derecho del Guadalajara ya sueña con salir campeón en el equipo que asegura es el más grande del país.

“Me veo siendo campeón con Chivas y me veo trabajando y aportando lo mejor de mí para este equipo. Sé lo que representa Chivas, sé lo que es el compromiso de venir acá y así lo asumo, con total responsabilidad. Se viene una reestructuración en Chivas y esperamos que de aquí en adelante se vengan éxitos, que la afición vuelva a tomar esa confianza en el equipo”, explicó.

En en pasado jugó para América y Cruz Azul, clubes también importantes en México, pero aseguró que el Rebaño Sagrado es el más trascendente de todos. “Creo que me encuentro en un momento maduro. He pasado por equipos grandes y me encuentro en el más grande, con mexicanos. La verdad que vengo con muchas ganas, mucha ilusión y esa madurez de poder aportar en Chivas mi futbol. Desde que supe que venía para acá siempre pensé eso, cómo será un vestidor con puros mexicanos, trabajar con puros mexicanos porque no me había tocado. Lo veo como un plus, algo para trascender con un grupo así. Siempre grande, desde pequeño en mi familia le iban a Chivas, en la familia de mi esposa también, entonces ha estado muy arraigado en mi familia”, señaló.

“El hecho de ser puro mexicano, muy nacional el equipo, no sé cómo explicarlo, pero de afuera lo veía, siéndote honesto, como difícil que yo estuviera en Chivas. Hoy estoy agradecido con Dios, con la directiva, con los que me dieron la oportunidad de estar aquí. El trabajo es el que te saca adelante. He tenido altibajos, pero no he perdido la constancia de seguir trabajando porque es la única forma de salir adelante, nunca bajar los brazos, siempre esforzarse, trabajar diariamente y la recompensa vendrá sola”, concluyó José Madueña.

