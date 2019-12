El delantero uruguayo, Facundo Barceló, no continuará con el Atlas, a pesar de que durante el último año logró dejar una buena impresión entre los aficionados rojinegros. La directiva de los Zorros decidió que no hará válida la opción de compra que tenía sobre el atacante sudamericano. Y la razón no tiene que ver propiamente con el dinero, pues el costo rondaba el millón de dólares. Simplemente no entró más en planes.

La mañana de este domingo, el plantel del Atlas puso fin a sus vacaciones y se reportó para comenzar la pretemporada rumbo al Torneo Clausura 2020 de la Liga MX. Entre los futbolistas que se presentaron para arrancar los trabajos ya no se encontraba Barceló, quien estuvo dos semestres a préstamo con la institución tapatía.

El uruguayo tuvo una excelente presentación con los Zorros, aunque poco a poco su cuota de goles se fue secando. En su primera campaña como rojinegro marcó dos veces en 14 partidos de Liga MX y además aportó otras dos anotaciones en Copa MX. Para el Apertura 2019, aparentemente mejor adaptado al futbol mexicano, consiguió cuatro goles en 14 encuentros del certamen liguero.

Era uno de los consentidos de la afición, pero eso no fue suficiente para que Atlas decidiera pagar el millón de dólares que se pedía por él. Así, el cuadro de Leandro Cufré prefirió quedarse con el argentino Javier Correa, además del flamante primer refuerzo anunciado el sábado pasado: el chileno Ignacio Jeraldino.

Otros dos futbolistas aparentemente no continuarán en el Atlas de cara al Torneo Clausura 2020. El argentino Ricardo Álvarez llegó con un importante cartel, pero entre lesiones y falta de adaptación, nunca pudo lucir. Misma suerte correría el central colombiano, Jorge Segura, quien fue severamente criticado en el último semestre por sus errores defensivos. La lista de bajas podría incrementarse en los próximos días.

