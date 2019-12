Norma Palafox se emociona con su regreso a Chivas

Norma Palafox es, por mucho, la futbolista más mediática que ha tenido Chivas desde la aparición de la Liga MX Femenil. Sus goles y bailes para festejarlos la volvieron famosa desde el primer torneo. El semestre pasado estuvo ausente del Guadalajara, por su participación en Exatlón de Estados Unidos. Pero ahora está de regreso y se dice emocionada de volver.

“Estoy emocionada, te juro que siento como el primer día que iba llegar a Chivas, estoy muy contenta por venir a sumar, aportar, por aprender, por mejorar. Estoy ansiosa de sentir la cancha, tocar el balón, todavía estoy temblando. Estaba firmando y estaba temblando de la emoción. Sé que vienen cosas muy buenas y más contenta de regresar a esta gran institución”, aseguró.

“Estar esos seis meses fuera me ayudó a valorar bastantes cosas, a ser una mujer más fuerte, más centrada. Creo que maduré unos tres años en tres meses que estuve en Exatlón, pero no había día que no extrañara jugar futbol, no había día que no habláramos de futbol con mis compañeros, de cómo deseaba entrenar, de cómo extrañaba mi rutina y las emociones que me da el futbol. Creo que esto es lo más bonito que me ha pasado en la vida y no hubo un día que no lo extrañara”, detalló la futbolista rojiblanca.

Una de las cosas que hoy le motivan es la seriedad con que va creciendo la Liga MX Femenil y el apoyo cada vez mayor que Chivas le da a este equipo. “Ya estaba motivada, ilusionada de ver el proyecto como ha ido creciendo y mejorando. El apoyo crece cada vez más, las cosas se están poniendo serias, nos están dando el valor que merece el futbol femenil y esa es una de las cosas que más me motivó a regresar. Sé que el equipo de Chivas femenil va a crecer bastante, no tengo duda que vamos a ser las mejores de la Liga MX Femenil. Le están apostando mucho al equipo y eso habla muy bien de la institución”, concluyó Norma Palafox.

