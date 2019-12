David Stern continua grave tras ser operado de un derrame cerebral

La NBA ofreció este martes un nuevo comunicado en el que informa del estado de salud del excomisionado David Stern, quien permanece grave tras haber sido operado después de sufrir hace cinco días un derrame cerebral mientras se encontraba en un restaurante de Manhattan.

"El comisionado emérito de la NBA, David Stern, permanece en estado grave luego de una cirugía de emergencia para tratar una hemorragia cerebral repentina", destaca el comunicado oficial.

El mismo también señala que Stern recibe el máximo de cuidado médico y se encuentra rodeado de sus seres queridos.

"La familia Stern y todos en la NBA aprecian la increíble cantidad de apoyo. Nuestros pensamientos y oraciones permanecen con David y su familia", concluye el comunicado.

Stern fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2014.

El pasado jueves, el departamento de bomberos de Nueva York respondió a una llamada de urgencia al 911 en un restaurante del Midtown de Nueva York a las 1:59 p.m., donde Stern se encontraba comiendo.

Los bomberos luego transportaron a Stern, de 77 años, al centro médico Mount Sinai West, pero la primera información oficial de ingreso la ofreció la NBA.

Stern se desempeñó como comisionado de la NBA desde 1984 hasta 2014, una carrera de 30 años que ayudó a dar forma a la Liga y convertirla en una auténtica "multinacional".

Bajo su supervisión, la NBA agregó siete nuevos equipos y cambió a otras seis franquicias, además de ser el verdadero promotor e impulsador de la llamada globalización del deporte profesional del baloncesto estadounidense y del resto de los deportes.

Los ingresos anuales de la liga por su contrato televisivo aumentaron 40 veces, el salario promedio de los jugadores pasó de 250,000 dólares al año en 1984 a más de 5 millones de dólares, y el valor de las franquicias se disparó al superar una gran mayoría los 1,000 millones de dólares.

La NBA explotó a nivel mundial bajo Stern, quien fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2014, además de ser junto con el expresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el español Juan Antonio Samaranch, los verdaderos artífices de la llegada de las grandes estrellas de la NBA a los Juegos Olímpicos de Verano.

El legendario e histórico "Dream Team" que hizo su debut en los Juego Olímpicos de Barcelona'92, donde ganó la medalla de oro, fue uno de los grandes hitos que se dieron dentro del movimiento olímpico moderno.

La Liga abrió 13 oficinas en todo el mundo, organizó juegos de temporada regular fuera de Estados Unidos, el primero en deportes profesionales, además de fundar, en 1997, la liga profesional femenina (WNBA).

The following statement has been issued by the NBA pic.twitter.com/dmjS3gaoWd

— NBA (@NBA) December 17, 2019