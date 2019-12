Omar Bravo se ilusiona con las nuevas Chivas

Con una inversión histórica de 51 millones de dólares en refuerzos, Chivas ha conformado un plantel que promete, de cara al Torneo Clausura 2020. Y el histórico goleador del Rebaño Sagrado, Omar Bravo, no puede evitar ilusionarse a la distancia. Ahora juega para Leones Negros, pero nunca oculta su amor por el Guadalajara.

“Creo que me pongo como los fanáticos: ilusiona, compromete, la directiva ha hecho un gran esfuerzo por reforzar al equipo. Entiendo que no tienen que cargar los chavos que están llegando con esa responsabilidad de dar resultados de inmediato. Son profesionales y saben la responsabilidad que tienen al estar en un equipo como el Guadalajara. Son buenos jugadores que habrá que arropar y apoyar como aficionados del Guadalajara. El equipo tiene cinco torneos sin calificar y no se les puede exigir de tajo a ellos que sean la solución”, explicó este martes.

“Son un equipo de futbol, hay otros jugadores ahí que tienen tiempo y necesitan tomar una responsabilidad. Sobre todo confío mucho en la gestión de Luis Fernando Tena. No conozco a nadie que me haya dicho algo malo, lo conozco también un poco, sé que puede armar esas sociedades lo más pronto posible, porque el Guadalajara está ávido de resultados y de ser protagonista en un torneo que lo requiere así ya para millones de aficionados de Chivas. Y más porque América está ahorita en una Final y compromete al Guadalajara a ser protagonista el siguiente torneo”, añadió.

Además, restó importancia a la posibilidad de que América conquiste su título número 14 y se aleje a dos del Guadalajara. “No me clavo mucho en ese tema, la verdad, no tomo ni matraca, ni bandera. Simplemente están ahí porque tienen los méritos y si América es campeón, se le felicitará como buenos profesionales que somos, como buenos colegas. Chivas tiene que hacer su parte y en algún momento llegará”, sentenció Omar Bravo.

No cargarle todo a Macías

Así como se reforzó, Chivas también perdió a un hombre importante de cara a la próxima campaña. Tras proclamarse campeón de goleo, Alan Pulido emigró a la MLS de Estados Unidos, donde jugará con el Sporting Kansas City. Su lugar será ocupado por José Juan Macías, quien vuelve tras marcar 19 tantos en dos torneos con la camiseta de León. Omar Bravo pide no cargarle toda la responsabilidad.

“Macías es un chico que ha demostrado muy buenas condiciones, que tiene el carácter para poder tomar esa responsabilidad, pero no puede recaer en él. Este equipo y el futbol es de sociedades, lo más importante será generarlas lo más pronto posible en un equipo como el Guadalajara, ávido de ser protagonista”, detalló.

“No podemos encasillar a alguien y decir ‘este tiene que ser, este la tiene que romper’. Hay otros que ya tienen tiempo ahí que buscarán amalgamar junto con los otros jugadores que están llegando el buen funcionamiento de Chivas. Para eso yo personalmente confío mucho en la gestión de Luis Fernando Tena y que lo va a lograr”, agregó.

Finalmente, no dramatiza la salida de Pulido. “Los que están tienen que disfrutar su presente y su momento. Alan no está más, creo que él tiene sus objetivos y prioridades, personales y profesionales. Va a un equipo que no deja de ser exigente también (Sporting de Kansas City, en la MLS), entiendo que es otro perfil, pero va a una Liga que es frontal, física, nada fácil. Llega a un club donde los aficionados son extraordinarios y le van a exigir, junto con un entrenador que también es exigente”, concluyó.