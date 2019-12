'El violador eres tú' se convierte en remix; jóvenes la utilizan para 'animar' las fiestas

Un video grabado en una fiesta de quince años se ha convertido en uno de los más polémicos en las redes sociales, la razón es porque los invitados comenzaron a bailar y cantar el remix de ‘El violador eres tú’.

Las imágenes muestran a todos los presentes divirtiéndose y brincando mientras la canción se escuchaba a todo volumen y "prendía la fiesta". La situación y el remix desató algunos comentarios, unos de indignación y otros lo consideraron "divertido".

El himno feminista “El violador eres tú” fue creado por Las Tesis, un colectivo de mujeres chilenas. La canción ha dado la vuelta en todo el mundo, después de que el video del performance realizado el 25 de noviembre se convirtiera en viral a través de las redes sociales.

Las réplicas de las distintas organizaciones feministas no se han hecho esperar y países como México, Líbano, Francia, Estados Unidos, Perú, Turquía, entre otros, la han modificado a su idioma para poder cantarla durante las manifestaciones.

La canción utilizada en las marchas de protesta feminista en contra de la violencia de género en todo el mundo, también ha sido modificada e incluso se puede encontrar en las distintas plataformas el remix de la canción.

Entré a Instagram porque quería publicar una historia, le quería poner una canción en específico y me percaté que la canción más utilizada en estos días es un “remix” de “El Violador Eres Tú”. No da risa y tampoco da gracia, si utilizas esto como “burla” que puta vergüenza me das pic.twitter.com/ZnToWpAKxu

— renata klein (@sebastianbc27) December 15, 2019