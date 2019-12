Jugar en Chivas es un sueño desde niño: Jesús Ricardo Angulo

Chivas armó un plantel de respeto de cara al próximo Torneo Clausura 2020. El director deportivo, Ricardo Peláez, afirmó que además de calidad, busca crear identidad entre quienes jueguen para el Rebaño Sagrado. Y uno de los refuerzos contratados confesó ya que es rojiblanco desde niño. Por eso, Jesús Ricardo Angulo ve un sueño hecho realidad ahora que llega al Guadalajara.

“Motivado, la verdad es una gran oportunidad para mostrarte. Estar en un equipo grande te brinda muchos reflectores y muchas cosas más. Chivas es una gran institución y desde niño a mí me gustaba, siempre le he ido a este equipo. Ahora jugar en este equipo es como un sueño cumplido. Dejaré el corazón en cada partido, cada balón pelearlo como si fuera el último y los resultados vendrán solos. Si te esfuerzas al máximo, los resultados siempre vienen positivos y eso te ayuda para crecer. Esta era una de mis metas y espero cumplir todas las que tengo más adelante”, explicó.

“Lo veo como un reto que pienso cumplir, creo que todos los que venimos y los que están en la institución tienen la mentalidad de hacer un buen torneo, que califiquemos, que hagamos un buen papel para tener a Chivas donde se merece estar. Desconozco los motivos de la falta de Liguillas, pero ahora vengo con mucha ilusión de hacer las cosas bien y dar lo mejor para el equipo”, añadió el refuerzo rojiblanco.

Vestidor de mexicanos

“Siempre he pensado que el mexicano está para grandes cosas, que no hay mucha necesidad de extranjeros. Hay muchos mexicanos con mucho talento y hacen falta oportunidades para esos jugadores. En los equipos que he estado me ha tocado convivir con extranjeros y la verdad son muy buenas personas, nunca había estado en un equipo con puro mexicano. Me ilusiona mucho y lo tomo como un reto que debemos cumplir todos juntos”, concluyó Jesús Ricardo Angulo.