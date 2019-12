Miguel Ponce no se asusta por ser suplente en Chivas

La llegada de refuerzos importante incrementará de gran forma la competencia interna. Jugadores que eran titulares indiscutibles ahora podrían perder su lugar. Uno de esos casos es Miguel Ponce. Se espera que Cristian Calderón sea titular en la lateral izquierda, por lo que “Pocho” tendría que pelear por un lugar más adelante. La posibilidad de que vaya a la banca existe, pero no le teme.

“La verdad es que por fin hay competencia en todas las posiciones y eso es bastante bueno. Después del último título la competencia no era la misma y por lo tanto habrá exigencia en cada uno de nosotros, eso es bastante bueno porque la competencia va a crecer y el nivel del equipo será mucho mejor. Lo que quiero es que mi equipo tenga resultados positivos, sea un equipo competitivo, ganador. Estando fuera o dentro de la cancha yo siempre voy a estar contento si mi equipo consigue los resultados que trabajamos para conseguir”, explicó.

“En lo personal estoy contento, trabajando muy bien para lo que se ofrezca con el entrenador. La verdad que el Chicote (Cristian Calderón) hizo un gran torneo y ojalá que venga con el mismo nivel. Aquí la competencia es lo que necesitamos, exigirnos todos al máximo para que el equipo pueda hacer un mejor torneo y competirle a todos los equipos”, añadió Miguel Ponce.

“La verdad no (le asusta ser suplente), al contrario, voy a trabajar para estar. Si me toca estar en la banca también voy a trabajar para ayudar a mi equipo desde donde esté, sea adentro o fuera de la cancha. Yo lo que quiero es que mi equipo gane, que consiga resultados positivos y si es adentro, pues mucho mejor”, sentenció el “Pocho”.

Competiría por otra posición

Sabe que una de las ventajas que puede tener es el jugar también como volante. “Eso también es bastante bueno que el profesor me considere en posición más adelante. No sé cómo lo tenga pensado este torneo, pero estaré preparado para donde me toque, hacerlo de la mejor manera y ayudar a mi equipo, a mis compañeros, para seguir funcionando como equipo”, concluyó Miguel Ponce.