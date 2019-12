Eli Manning, Daniel Jones y los Giants se fueron de fiesta tras triunfo ante Redskins

Un par de victorias han creado un ambiente festivo en los Giants de Nueva York, incluso en medio de una campaña aciaga.

Los quarterbacks Eli Manning y Daniel Jones, junto con un par de compañeros, se divirtieron la noche del domingo en un bar del norte de Nueva Jersey, horas después de que los Giants derrotaron 41-35 a los Redskins de Washington para su segundo triunfo en fila.

Jones fue crucial en la victoria al lanzar cinco pases de touchdown en su reaparición tras una ausencia de dos partidos por una lesión de tobillo. Manning lanzó dos envíos anotadores para el triunfo de la semana pasada por 36-20 sobre los Dolphins, en lo que posiblemente haya sido su último inicio en casa. Su contrato expira al finalizar la campaña, su 16ta con el equipo.

Un video en el que aparecen ambos dentro del bar se viralizó el lunes. Manning, de 38 años, incluso arrojó algunas servilletas mientras bailaba.

El running back Saquon Barkley dijo que la reunión tuvo el objetivo de unir al equipo.

“Estamos en Nueva York, así que la gente va a exagerar por cualquier cosa”, dijo Barkley. “Somos adultos, puedes salir a tomarte uno o dos tragos. Puedes hacerlo. Hoy en día hay cámaras por todas partes, así que debes ser mucho más listo y consciente de tu entorno. Pudieron ver a Eli Manning pasando un buen rato. Si me preguntas, creo que es genial”.

Barkley añadió que el video muestra un lado humano de Manning, quien rara vez permite que se le vea divirtiéndose.

“Son adultos y se cuidan el uno al otro”, comentó el coach Pat Shurmur. “Estaban celebrando un triunfo. Debieron invitarme”.

Eli Manning and Danny Dimes shut the bar down. Legends. (Via ig:Dquiznj) pic.twitter.com/wrkdhuKDey

— Barstool Sports (@barstoolsports) December 23, 2019