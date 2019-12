Dorlan Pabón acepta que Rayados no es favorito para ganar la final

El delantero colombiano Dorlan Pabón, de los Rayados de Monterrey, aseguró que su equipo no es favorito para ganar la final del torneo Apertura ante el América, aunque saldrá a conquistar el título.

Jugador del Torino denuncia robo a su casa; pide a Dios que perdone a los ladrones El argentino Cristian Ansaldi compartió un video en sus redes sociales de como quedó su hogar

"Favoritos no somos, somos un plantel que entrena para ganar Finales, somos un equipo humilde que trabaja callados", afirmó Pabón en una rueda de prensa dos días antes de que el Monterrey reciba al América en el partido de ida de la final.

Wanda Nara, molesta por el rumor de un romance con jugador del Inter La esposa de Mauro Icardi negó que haya andado con Marcelo Brozovic a quien dice que ni lo conoce

Dirigido por el argentino Antonio Mohamed, los Rayados vienen de conquistar el tercer lugar del Mundial de clubes, lo cual significa que asumirán la final en un buen estado de ánimo. Pabón aceptó que el resultado en Catar significó un lindo momento y deben aprovechar, aunque la final es un reto diferente.

Monterrey tratará de romper la maldición de no poder ganar una final en casa Los Rayados han disputado dos finales en el estadio BBVA y en ambas ha caído

"Los partidos son aparte, venimos con la misma actitud y ganar de enfrentar la final", indicó.

Al referirse al optimismo de los jugadores del América, cuyos jugadores han expresado la seguridad de ganar el campeonato, el atacante dijo que no le interesa la opinión del rival porque en Monterrey se ocupan del trabajo propio

"Estoy concentrado en mi equipo, no me intereso por ellos, si se sienten seguros es cosa de ellos. Ahora, no va a ser fácil, si así lo piensan", agregó.

América buscará su decimocuarto título para confirmarse como el equipo con más campeonatos de liga en México. Pabón dijo que la motivación de jugar ante las Águilas es la misma que si fuera ante otro rival.

"Nuestra motivación es contra América o contra quien sea. Para ser campeones debemos ganarle a todos y demostrar que somos un equipo grande", aseveró.

Monterrey trabajó este martes con el equipo completo en una sesión en la que Mohamed planteó la estrategia para ganar el duelo de ida que según el entrenador será definitorio en el resultado de la final.

Los Rayados jugarán como locales el jueves y visitarán al América el domingo en el partido de vuelta de la final.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV