Jugador del Torino denuncia robo a su casa; pide a Dios que perdone a los ladrones

El pasado fin de semana ladrones entraron a la casa del jugador argentino Cristian Ansaldi y la robaron. De inmediato el defensa del Torino compartió un video en su cuenta personal de Instagram y lejos de mostrarse molesto, envió bendiciones a los delincuentes y hasta pidió a Dios que los perdone.

“Quiero aprovechar a bendecir y a entregar delante de Dios, a las personas que se han metido a mi casa a robarme todo. Me llevaron muchas cosas de valor, como bolsos, valijas, relojes, anillos, brazaletes y más cosas que tenían un valor para nosotros, no por el costo en si, sino porque solo nosotros sabemos lo que cuesta comprarse cada cosa. Pero más allá del disgusto, quiero agradecer a Dios por guardar a mi familia, de saber que no había nadie en ese momento, por saber de que Él sigue teniendo el control de todo. Y eso me trae paz”, escribió el futbolista que si bien no dio números del valor de lo sustraído, fuentes de la Policía de Turín le informó a varios medios locales que el jugador perdió cerca de 250 mil dólares.

El ex jugador del Atlético Madrid y del Zenit de San Petersburgo insistió con el perdón a los ladrones: “Pero nuevamente quiero entregar estas vidas que han hecho esto, en tus manos Señor, para que los perdones y para que ellos puedan conocerte en algún momento”.

Al día siguiente, publicó un video leyendo un fragmento bíblico, Salmos 23 y publicó otros dos, Galatas 5:22-26 y Jeremías 17:7-8, todos referidos a la importancia del amor y la paz para luchar contra el enemigo y afrontar los malos momentos.

