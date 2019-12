Wanda Nara, molesta por el rumor de un romance con jugador del Inter

En entrevista para Le Iene la agente Wanda Nara, que también es esposa del futbolista Mauro Icardi, reveló algunas de las cosas que se han dicho que más le ha molestado desde que se supo de su relación con el delantero del PSG como la supuesta infidelidad con Marcelo Brozovic, que fuera compañero de Mauro en el Inter de Milán.

“Dicen que le voy a arruinar la carrera a mi marido, y no es cierto. Me molestó que inventaran una historia de amor con un compañero de mi marido, alguien que no me lo he cruzado nunca en mi vida”, dijo la empresaria que participará en el reality show “El Gran Hermano” en Italia.

En otra parte de la entrevista, Nara explicó que se separó de Maxi López a raíz de una infidelidad. Luego ella reconoció que también le fue infiel. “Sí, pero no con Mauro”, advirtió.

Wanda, que sostuvo que tuvo su primera relación a los 18 años y que el sexo es muy importante en su vida, manifestó que suele controlar al futbolista y que le ha revisado el celular. “No le encontré nada, estaba todo tranquilo”, comentó. No obstante, agregó: “Mauro sabe todas mis contraseñas”.

