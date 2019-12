Ben Roethlisberger no se retira y volverá para la temporada 2020

El mariscal de campo Ben Roethlisberger acabó con los rumores que lo colocaban en el retiro y aseguró que ya trabaja en su recuperación para volver a los emparrillados en la temporada 2020.

Mediante su cuenta de Twitter, “Big Ben” escribió que no tiene en mente el retiro y que está decidido a volver a jugar, pese a las múltiples especulaciones que lo colocaban fuera de la NFL.

“Contrariamente a los informes recientes sobre mi futuro futbolístico y mi incertidumbre sobre volver a jugar, ¡estoy trabajando duro y estoy más decidido que nunca a volver, más fuerte y mejor en el año que viene!”, escribió el quarterback de 37 años de edad.

Roethlisberger sufrió una lesión en el codo en el juego de la Semana 2 ante Halcones Marinos de Seattle y en septiembre se sometió a una cirugía, que lo dejó fuera por el resto de la campaña.

Una semana después, Acereros anunció que esperaba que “Big Ben” se recuperara por completo y regresara al campo para la Temprada 2020 de la NFL; dándole un voto de confianza al dos veces ganador del Super Tazón.

En esta campaña, los Steelers han sufrido a la ofensiva, ya que ni Mason Rudolph ni Devlin Hodges han sido eficientes, por lo que la afición aún extraña a su mariscal de campo estrella.

P.S. Contrary to recent reports out there about my football future and my ‘uncertainty’ about playing again, I am working hard and am more determined than ever to come back stronger and better than ever next year!

— BigBen7.com (@_BigBen7) December 25, 2019