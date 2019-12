Cristiano Ronaldo quiere incursionar en el cine despúes de retirarse

Cristiano Ronaldo ha demostrado que es uno de los futbolistas más talentosos de los últimos años, pero ahora que planea que hacer en su retiro, busca probar una nueva faceta, incursionando en el cine.

En su visita a Dubai en donde se entregarán los premios Globe Soccer Awards, el jugador luso confesó que le gustaría actuar en una película de Hollywood, así como continúar con sus estudios.

“Cuando me retire del fútbol, me gustaría reanudar mis estudios. Me concentraré mucho en estudiar, en culturizarme, porque desafortunadamente los estudios que he realizado no pueden responder a todas las preguntas que tengo en mente. Pero me preparo para una vida nueva en la que quiero participar en nuevas cosas: mejorar mi inglés. Una cosa que me fascina es también actuar, quiero hacer una película en Hollywood".

En su conferencia llevada a cabo en el Madinat Jumeirah Resort de Dubai, Cristiano destacó que “nunca he tenido una mala temporada” en toda su vida y considera que no es casualidad haber tenido éxito en cada lugar que le ha tocado jugar, como por ejemplo Inglaterra, España e Italia.

"No hay secretos ni milagros. Ganar en todos los sitios en los que he estado no es una coincidencia, cuando eres un campeón ganas siempre. Sin mucho trabajo, sin dedicación y pasión por lo que haces no puedes conseguir todo lo que dicen el palmarés, los trofeos, los récords y las estadísticas.

