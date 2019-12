¡Predicción cumplida! Mhoni Vidente acertó con el triunfo de Rayados

Para Mhoni Vidente no existe tema que no domine, y en esta ocasión acertó sobre el campeón del Apertura 2019.

En una colaboración especial que la vidente hizo para Publimetro, aseguró que el equipo de Antonio Mohamed le ganaría a la Águilas del América.

"Quiero mucho a los americanistas, yo dije que iban a ganar ante Cruz Azul. No soy americanista soy del Barça. Pero ahora que regresó Antonio Mohamed, es como el amor, tu rompes con el novio, se va, pero si regresa es para casarse. Y ahora que regresa Mohamed, va a tirar a ganar, a quedarse con el campeonato, a eso vino, a quitarse la espinita, solo que no meta a Miguel Layún, hay gente que no debió haber sido futbolista", aseguró la vidente.