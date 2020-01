Amonestan a José Mourinho por espiar táctica de su rival en pleno partido

Un hecho insólito se suscitó en el juego de la Premier League entre el Southampton y el Tottenham que dirige José Mourinho.

El técnico portugués volvió a dar de qué hablar cuando cerca del minuto 70, y al no encontrar respuesta para empatar el marcador que iba perdiendo 1-0, decidió ir al área técnica rival para tratar de ver los apuntes del equipo de Ralph Hasenhuttl.

El silbante del partido vio a Mourinho, le llamó la atención y le sacó la tarjeta amarillo al portugués.

Mira el video:

Jose Mourinho is finished as a manager! Spying on saints tactics yano 😂😂 Spurs fans, is this your king?? Embarrassing! pic.twitter.com/skLt8dRmOH

— Adrian 🇿🇼🇬🇧 (@adrianm_14) January 1, 2020