Con golazo de chilena, Brighton le saca empate al Chelsea

El Chelsea de Frank Lampard estrenó el año con un empate (1-1) en el campo del Brighton después haber dominado el marcador durante 74 minutos gracias al gol del español César Azpilicueta en el 10.

Tres días después de su triunfo sobre el Arsenal (2-1), el Arsenal parecía tener amarrados los tres puntos, pero en el minuto 84 el iraní Alireza Jahanbakhsh, de chilena, puso el balón junto al poste derecho de la portería del Chelsea, inalcanzable para el meta español Kepa Arrizabalaga.

Lampard introdujo tres cambios con respecto al equipo que ganó al Arsenal: Jorginho, Reece James y Christian Pulisic salieron de titulares, mientras que Mateo Kovacic, Emerson y Fikayo Tomori se quedaron en el banquillo.

En el otro partido correspondiente a la vigésima jornada, el Aston Villa obtuvo una balsámica victoria en el campo del Burnley que le saca momentáneamente de los puestos de descenso y complica la situación al conjunto de Sean Dyche, que se acerca a la zona de peligro.

Wesley, en el minuto 27, y Grealish en el 41 pusieron el 0-2 para los Villanos en la primera parte, y en la segunda redujo diferencias el neozelandés Chris Wood (m.80).

Alireza Jahanbakhsh with a goal that could win the Puskás award on the first day of the year pic.twitter.com/vrC3wAcuz8

