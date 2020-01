NBA da a conocer muerte de ex comisionado David Stern

A través de un comunicado oficial, la NBA dio a conocer que el comisionado emérito de la NBA, David Stern, murió a los 77 años de edad víctima de un derrame cerebral sufrido hace tres semanas.

Stern se convirtió en comisionado de la NBA en 1984 en una época donde la liga sufría por el rating de televisión y la poca asistencia a las arenas. Cuando asumió las riendas de la liga, los partidos solían transmitirse por la cadena CBS con un retraso.

Treinta años después, cuando cedió el mando a Adam Silver en 2014, la NBA ya era una potencia mundial con fanáticos por todo el mundo,.

La llegada de Stern coincidió con la consolidación de la rivalidad entre Magic Johnson y Larry Bird, el surgimiento de Michael Jordan, considerado el mejor jugador de todos los tiempos, la época de Kobe Bryant y hasta LeBron James, considerados los mejores jugadores en la historia de la liga.

Descanse en paz.

NBA Commissioner Adam Silver statement regarding the passing of NBA Commissioner Emeritus David J. Stern pic.twitter.com/aW4WbxFQED

— NBA (@NBA) January 1, 2020