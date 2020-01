Deyna Castellanos, la guapa venezolana nueva refuerzo del Atlético de Madrid

View this post on Instagram

No hay plazo que no se cumpla. Contenta por la decision de llegar a un club líder en el futbol femenino a nivel mundial y muy ilusionada por llegar a un vestidor lleno de talento y personalidad. A toda la directiva, entrenadores y personal que ha estado involucrado en este proceso, gracias @atletifemenino por la confianza. Desde ya enfocada en la segunda vuelta del torneo y motivada por aprender y crecer en esta nueva etapa de mi carrera. Por ultimo, gracias a todos los que han estado pendientes de mi decision en las ultimas semanas. Muchos años trabajando para este momento pero estoy lista para enfrentar esta nueva etapa. Venezuela, Equipo y Familia – gracias por siempre estar. Una cosa mas, #AupaAtleti !!!