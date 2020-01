Esposa de Messi explota en las redes sociales defendiendo a su hijo Ciro

La esposa del futbolista Lionel Messi, Antonela Roccuzo es muy activa en redes sociales por eso se disgustó con los chistes que estaban rodando sobre la "teoría" de que su hijo menor, Ciro, no existía.

A modo de broma, varios usuarios en twitter se dieron la tarea de inventar una teoría donde demostraban que el menor de los Messi "nunca había nacido". Esto es incentivado por la poca presencia del bebé en los eventos públicos de sus padres.

Antonela Roccuzo explotó en Instagram

La empresaria argentina le envió un mensaje a un usuario en Instagram donde expresó su molestia por el chiste creado en redes:

“La verdad que no suelo hacer esto, pero siento que te fuiste al carajo, quizás creés que sos gracioso o pensás que está bien joder con esas cosas, total no te afecta en nada…", dice parte del mensaje escrito por la argentina de 31 años.

"No puedo creer que se este diciendo esto sobre mi hijo"

"Ahora por tu pelotudez yo tengo que leer comentarios en fotos de mi hijo bebé de 1 año, que dicen que está muerto o que no existe o cosas que realmente en mi vida creí que tendría que leer sobre un hijo mío“, continúa el mensaje que luego fue filtrado en Twitter por usuarios quienes difundieron la captura de imagen.

“Obviamente, no puedo esperar más porque si hay gente tan IDIOTA como vos para hacer este tipo de comentarios sobre un bebé, no tendría que sorprenderme. Pero te juro que me cuesta entenderlo que haya gente tan estúpida. No entiendo tu sentido del humor pero cuando hablás de niños tendrías que ir con más cuidado”, finaliza.

Ciro el menos mediático

El astro argentino tiene tres hijos con Antonela: Thiago, Mateo y Ciro que cuenta con tan solo 1 año de edad, y es debido a esto que no está presente en las ceremonias junto a sus padres y hermanos, así lo ha decidido la familia.

La familia conformada por Lionel Messi y Antonela Roccuzo se ha caracterizado por ser muy discreta con sus asuntos familiares. Por eso, muchos se vieron sorprendidos por la reacción de la mujer contra el usuario en Instagram.