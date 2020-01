Chivas tiene aspiraciones altas para el Torneo Clausura 2020

Con una inversión histórica, Chivas armó un plantel del que mucho se habla, a pocos días de comenzar el Torneo Clausura 2020. Entre los jugadores rojiblancos existe consciencia de que la responsabilidad será grande. Pero no huyen de ella, al contrario: el Guadalajara apunta alto en el certamen que está por comenzar, pues aspira a los títulos de Copa y Liga.

“Así es, ese es el mayor objetivo (ganar la Liga), pero creo que tenemos un objetivo antes que es la Copa, ser campeones también. Vamos a ir paso a paso, el primer objetivo es Juárez, sacar los tres puntos, después la segunda jornada, viene Copa, la tercera fecha. Así sucesivamente hasta llegar al final, calificar a la Liguilla y luego ser campeones”, explicó Antonio Briseño.

Con la pretemporada ya finalizada, Chivas recargó confianza gracias a las cuatro victorias conseguidas en igual número de encuentros de preparación. “Fueron resultados importantes, ganamos todos, tuvimos el equipo completo para encarar los compromisos amistosos. Eso nos vino muy bien para podernos acoplar y cerrar filas para encarar la primera fecha con todo”, señaló el zaguero rojiblanco.

En el plano personal, el “Pollo” desea retomar el camino que llevaba su carrera. Desde el incidente en que lesionó a Giovani dos Santos, en el Estadio Azteca, no volvió a tener actividad en la Liga MX. Primero por la suspensión y después porque ya había perdido el puesto frente a compañeros que atravesaban buen momento.

“No he jugado un partido oficial a partir de lo que pasó, lo que todos ya conocen. Sí he jugado amistosos, pero quiero regresar, quiero estar ahí, quiero volver a ser el Briseño que estaba en ese momento haciendo las cosas bien. A final de cuentas es parte del futbol y hay que seguir adelante”, añadió Antonio Briseño.

Competirá como lateral

La posición natural del “Pollo” es en la defensa central. Sin embargo, los puestos ahí están sumamente competidos, por eso, surgió una posibilidad en las últimas semanas: jugar como lateral derecho. Ahí, ante la lesión del refuerzo José Madueña, luchará por un lugar en el cuadro titular con Jesús “Chapo” Sánchez.

“Compites con todos, compites contigo mismo, compites con toda la central y ahorita que no está Madueña me están probando ahí y me he sentido bien. No la desconozco, jugué ahí en Veracruz un someterse de lateral izquierdo y en Tigres jugué varios partidos, hasta una final de lateral derecho. Entonces, no la desconozco, estoy muy contento y hay que seguir trabajando”, detalló.

“Las proyecciones que hago, al estilo de juego que maneja Tena son buenas, siempre hay que venir de atrás. En esa posición se requiere tener buena lectura de juego: a veces cerrarte, a veces estar abierto. No me viene mal, pero hay que trabajar y venir aprendiendo”, concluyó Antonio Briseño.