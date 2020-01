Cristian Calderón no siente seguro el puesto titular en Chivas

Su llegada le costó a Chivas alrededor de 8 millones de dólares. Es uno de los refuerzos de lujo de cara al Torneo Clausura 2020 de la Liga MX. Sin embargo, Cristian “Chicote” Calderón reconoce que eso no le garantiza. Asegura que no se siente seguro en el puesto titular, pues sabe que deberá ganarse un puesto en el 11 inicial de Luis Fernando Tena.

“Creo que no, ni cuando estaba en Necaxa me sentía titular, ni me sentía más que mis compañeros. Al contrario, mi deber es seguir trabajando para ganarme un lugar, obviamente seguir creciendo como jugador y como persona”, explicó el lateral izquierdo, quien tendrá que arrebatarle el puesto a Miguel Ponce.

“Sinceramente es un equipo muy bueno, son excelentes personas todos y dentro del campo se vive la pelea por el puesto. Es normal la pelea por ese puesto, no hay mala leche, no hay malas caras, no hay malo es entendidos entre los compañeros. Al contrario, está el apoyo de cada uno de ellos y será una bonita competencia por el puesto con Ponce”, añadió el “Chicote”.

“Esperemos que nos vaya bien, va a ser muy difícil el ganarse un lugar en este gran equipo, pero para eso estamos trabajando. Confiemos en Dios que nos toque el debut en casa y si no, seguir trabajando para jugar, tener un lugar en este plantel que va a ser muy peleado”, sentenció Cristian Calderón.

Último examen, aprobado

Finalmente, el lateral izquierdo confió en que las buena pretemporada que hizo Chivas, con cuatro victorias en amistosos, se pueda reflejar ya en el Torneo Clausura 2020. El próximo sábado, el Guadalajara recibirá en la primera fecha la visita de FC Juárez.

“Fue un resultado buenísimo (2-0 frente a Necaxa el sábado pasado), veníamos trabajando muy bien, fue una pretemporada muy fuerte y el equipo se veía bien. Mis compañeros andan muy bien, creo que merecíamos el triunfo por cómo hemos trabajado y por cómo se vio el equipo desde el primer minuto”, concluyó el refuerzo de Chivas.