Cristiano Ronaldo se luce con 'hat trick' en su primer partido del año

Cristiano Ronaldo brilló con luz propia en su primer partido de 2020 y colaboró con un hat-trick en la victoria 4-0 de Juventus a Cagliari, en actividad correspondiente a la jornada 18 de la Liga de Italia.

El triplete de "CR7" llegó en los minutos 49, 67 y 82; además, el argentino Gonzalo Higuaín se unió a la goleada con su tanto al 81.

Gracias a este triunfo, el conjunto juventino llegó a 45 unidades y se adueñó momentáneamente del liderato, a la espera de la complicada visita que tendrá Inter de Milán al Napoli, en el que juga el mexicano Hirving Lozano, este mismo lunes.

Por su parte, Cagliari, que se había consolidado como la gran revelación del balompié italiano, continúa con una mala racha y se rezagó en 29 puntos, que lo sitúan en la sexta posición de la tabla.

La exhibición de Cristiano comenzó en la segunda parte del compromiso; su primer tanto llegó después de enfilarse a la meta rival, driblar al portero y empujar el balón con el marco abierto.

Sólo unos minutos después se encargaría de hacer válida una pena máxima y en la recta final sacó un zurdazo dentro del área para dar forma al 4-0, pues unos minutos antes "Pipa" Higuaín había marcado el tercer gol de una redonda noche para el club dirigido por Maurizio Sarri.

Cristiano Ronaldo VS Cagliari 2020

— Turn The Light On 🎥 (@TurnTheLightOn_) January 6, 2020