La meta de Chivas: alcanzar y superar al América

Chivas armó un equipo competitivo con más de 50 millones de dólares en inversión para refuerzos. Ahora, la ilusión crece no sólo entre los aficionados, sino también entre los propios jugadores y la directiva. Por eso, Ricardo Peláez establece una meta ambiciosa: alcanzar y superar al América para volver a ser el equipo más ganador de México.

“Estamos un título abajo en este momento y la idea es no solamente empatar sino superar lo mas pronto posible. Queremos ser el equipo mas ganador en todos sentidos, ahí debe estar Chivas. Esos son los objetivos y ojalá podamos alcanzarlos todos juntos, con ayuda de la afición”, explicó el director deportivo del Guadalajara.

Para perseguir esa meta, en los próximos semestres, Chivas contará con el plantel que ahora tiene. Peláez revela que ningún jugador más llegará al Rebaño Sagrado. “Lo dije ya varias veces; el plantel esta cerrado. Ustedes son los que inventan de Rodolfo Pizarro y el otro (Héctor Moreno), el plantel está cerrado desde la pretemporada lo dijimos. Vaya, si ustedes hacen caso de rumores… pues pregunten. Así lo manifestamos, todo lo que se ha dicho es que el plantel está cerrado en calidad y cantidad”, finalizó.

¡Ojo aquí, América!🧐 Ricardo Peláez no piensa en que @Chivas empate en títulos a las Águilas, sino SUPERARLAS😱 pic.twitter.com/zjITRTQwoT — Publisport México (@Publisport_MX) January 7, 2020

Por otra parte, Ricardo Peláez reveló que la salida de Alan Pulido al Sporting Kansas City de la MLS estadounidense se debió únicamente al deseo del jugador. “Muy fácil, si me conocen, quiero jugadores que quieran estar. Platico con ellos todos los días, estoy pegado al plantel, platiqué con Alan, me dijo su deseo de salir y se le concedió su deseo, así de sencillo. Se buscó la mejor oferta, llegó muy rápido y se ejecutó”, concluyó el director deportivo.

Compromiso de disciplina

Finalmente, Ricardo Peláez reveló que en el tema disciplinario, firmará con los jugadores un compromiso para tener buen comportamiento dentro y fuera del campo. “Debemos ser un equipo disciplinado en todos sentidos. Me gusta estar cerca de los jugadores, vamos atacar ese asunto, más que atacarlo, vamos a comprometernos todos. El futbolista vive de su cuerpo, es descanso alimentación y trabajo. Si hay indisciplina y tienen que ver con eso, se nota, es fácil de descubrir. Queremos un equipo disciplinado, futbolistas de 24 horas, que sean ejemplo para los niños y se requiere un gran compromiso”, detalló.

“Seguiremos platicando ese aspecto y comprometernos todos no nada más de palabra, sino en un vamos a firmar un compromiso todos este próximo viernes, donde hablamos de los objetivos que tenemos, también los retos que nos brinda Dios de trabajando juntos lograrlo. No es sólo logro de los 11 que jueguen, también de los que no juegan, los que van a tribuna, de la afición y de todos. Si cada uno aporta lo que debe, se van a cumplir los objetivos y la disciplina será muy importante”, finalizó Peláez.