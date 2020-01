Chivas femenil buscará su primer triunfo del Clausura 2020

El debut de Chivas en la Liga MX Femenil no fue lo deseado, pero el plantel confía en componer pronto el camino. Nadie en el Rebaño Sagrado terminó contento con el 2-2 del lunes pasado frente a Cruz Azul, en cancha del Estadio Akron. Como locales, las rojiblancas sentían la obligación de conseguir los tres puntos, pero confían en pronto obtener su primer triunfo del Clausura 2020.

“Tenemos que aprender de los detalles que tuvimos en el primer partido. Hay que seguir trabajando con lo bueno que pudimos hacer en ese encuentro, que creo que fue la mayoría. Debemos pensar que en el próximo duelo tenemos que ir con todo por los tres puntos para comenzar a sumar victorias”, explicó la delantera del Guadalajara, Evelyn González.

El próximo viernes, Chivas visitará a FC Juárez en la segunda fecha del Clausura 2020 de la Liga MX Femenil. Evelyn González espera continuar en ese duelo con el paso goleador con el que arrancó la actual campaña. En su presentación como rojiblanca, la jugadora que llegó como refuerzo marcó su primer tanto.

“Estoy feliz, ese gol es el fruto del esfuerzo de todas. Sin mis compañeras yo no lograría hacer un gol y por eso todos los que pueda meter siempre estarán respaldados por un gran equipo. Qué bueno que se me dio marcar mi primer gol en mi primer partido con Chivas”, añadió la delantera.

Rescata cosas positivas

Finalmente, aunque el resultado no fue el esperado, rescató cosas importantes del empate frente al Cruz Azul. “Los 90 minutos luchamos, desgraciadamente así es el futbol y no siempre se puede ganar. Destaco la entrega, la lucha, el compromiso y el compañerismo que mostramos en todo momento, si una no llegaba la otra ya estaba lista para respaldarte”, concluyó Evelyn González.