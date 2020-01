Daniil Medvedev pierde la calma y golpea silla del juez con su raqueta

Daniil Medvedev perdió los estribos y le quitaron un punto por golpear la escalera de la silla del juez con su raqueta durante un acalorado segundo set. Pero el número cuatro del mundo se recuperó para sellar el pase de Rusia a las semifinales de la Copa ATP con una victoria sobre el argentino Diego Schwartzman.

Medvedev atribuyó su desplante al jet lag por la larga travesía que los rusos debieron hacer de Perth a Sydney — con escala en Melbourne — entre la fase de grupos y los cuartos de final.

El ruso anticipa que será multado por quebrantar el código de comportamiento, pero de todas formas quedó conforme tras llevarse una victoria 6-4, 4-6, 6-3 en un “partido súper complicado”. A primera hora, Karen Khachanov puso arriba a Rusia al ganarle a Guido Pella por 6-2, 7-6 (4). Rusia completó la barrida 3-0 con una victoria en dobles.

“No encontraba otra cosa para pegarle que la silla”, dijo. “Me dieron una advertencia por mal comportamiento lo que tenía bien merecido — la segunda no tenía discusión. Y seguimos jugando”.

Medvedev destacó otros aspectos positivos, como que no dañó la silla, lastimar a alguien o romper su raqueta al pegarle a la silla del juez Mohamed Lahyani en el tenso momento tras sufrir un quiebre de servicio en el séptimo juego del segundo set.

La tensión en el duelo Rusia-Argentina empezó luego que Medvedev se llevó el primer set. Dispuso de una bola de set con el saque, pero perdió el servicio en un juego que duró 8 minutos y medio. Quebró de inmediato para llevarse el set e intercambió palabras con Schwartzman cuando ambos jugadores se dirigían a sus bancas.

Lahyani se bajó de la silla para apaciguar los ánimos, y posteriormente decretó una infracción del código de comportamiento a Medvedev al persistir en el cruce de palabras.

Siete juegos después, Medvedev se acercó a la silla para que le aclarasen el castigo. Toqueteó la silla con la raqueta y recibió una advertencia y luego le dio un golpe, provocando que le quitasen un punto que permitió Schwartzman arrancar el siguiente juego con ventaja 15-0.

Medvedev explicó que la segunda violación del código fue por ponerse a reclamar la primera. “Es que no le escuché”, dijo.

Schwartzman sostuvo el quiebre y niveló el partido con su quinta bola de set. Pero Medvedev, quien perdió ante Rafael Nadal en una final del US Open que casi llegó a las cinco horas el año pasado, enderezó el rumbo en el tercer set, redujo sus errores y logró el quiebre decisivo en el octavo juego.

Medvedev ganó todos sus partidos de individuales, y los rusos barrieron sus tres series de primera ronda en Perth. Pero sufrió ante Schwartzman, quien consiguió la victoria ante Croacia el miércoles en Sydney que instaló a Argentina en cuartos.

Los rusos pasaron la tarde viendo la transmisión de la victoria 2-1 del anfitrión Australia ante Gran Bretaña en la primera serie de cuartos de final.

Alex de Miñaur y Nick Kyrgios vencieron a Jamie Murray y Joe Salisbury en su quinto punto de partido en un decisivo choque de dobles, dándole a Australia el boleto a las semifinales.

El capitán australiano Lleyton Hewitt, se la jugó al volver a sacar a la pista a sus dos jugadores de individuales para enfrentar a una experimentada dupla británica. Pero la apuesta le salió bien y De Miñaur y Kyrgios cantaron victoria 3-6, 6-3, 18-16 en un apasionante desempate.

Kyrgios había adelantado a Australia con su triunfo por 6-2, 6-2 sobre Cam Norrie en el primer encuentro de la jornada.

Pero De Miñaur cayó ante Dan Evans por 7-6 (4), 4-6, 7-6 (2) luego 3 horas y 23 minutos de juego en los que salvó cuatro puntos de partido, para forzar el choque de dobles en el primero de los cuartos de final de la recién estrenada competición por equipos.

Fue su primera derrota del año y De Miñaur quería resarcirse de inmediato. Hewitt le dio la oportunidad emparejándolo con Kyrgios en lugar de optar por Chris Guccione y John Peers, que salieron invictos de los tres duelos de dobles en la fase de grupos.

"Fue increíble. Recién se me ha bajado la adrenalina y estoy exhausto”, dijo Kyrgios. “Pero ha sido sensacional. Hablando con honesto, lo de hoy ha sido uno de los mejores momentos de mi carrera”.

En semifinales, los australianos se medirán al vencedor de la serie entre España y Bélgica el viernes. Ese mismo día, Serbia y Canadá jugarán para definir el rival de Rusia.

La marcha invicta de Australia en el nuevo torneo de equipos se da en un medio de una coyuntura en la que el país necesita recibir buenas noticias en medio de feroces incendios forestales, que han cobrado al menos 26 vidas desde septiembre, matado a millones de animales y destruido más de 2,000 casas.

