Jimmy Johnson rompe en llanto al enterarse de su inducción al Salón de la Fama

Jimmy Johnson, histórico entrenador en jefe de Vaqueros de Dallas y Delfines de Miami, fue seleccionado para la clase de 2020 del Salón de la Fama de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL). Jimmy fue notificado por sus compañeros del canal Fox Sports y ante la noticia no pudo contener el llanto.

Durante su estadía de cinco años con Vaqueros, Johnson ganó los súper tazones XXVII y XXVIII, derrotando a Bills de Búfalo en ambas ocasiones. Después del segundo campeonato, el estratega pasó cuatro temporadas con Delfines.

Dirigió 144 juegos de temporada regular, de los cuales ganó 80 y perdió 64; en postemporada participó en 13 juegos con récord de nueve y cuatro.

Antes de trabajar en la NFL, Johnson tuvo una carrera como entrenador universitario; pasó cinco años como head coach con la Universidad Estatal de Oklahoma y otros cinco con la Universidad de Miami en Florida, a la que llevó al título de la NCAA en 1987 con una temporada invicta.

We dare you not to cry watching Jimmy Johnson find out he's going into the Pro Football Hall of Fame ❤️

