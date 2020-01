'No lo puedo creer', Cibernético sobre muerte de La Parka

Muy consternado, Cibernético lamentó la muerte de su gran rival La Parka ante quien perdió la máscara en la Triplemanía XII en 2004.

El “Main-Main de la lucha libre” fue entrevistado por el canal de YouTube Estrellas de Ring luego de su participación en una batalla en la Arena Coliseo Acapulco donde destacó la calidad humana de quien fuera también su compadre.

“Fue mi hermano, no tengo palabras, no puedo pensar ahorita, no puedo llorar, gritar, no lo puedo creer”, aseguró el Ciber.

"Todavía estoy en shock porque mi compadre falleció. Yo creí que se iba a recuperar porque tenía la fuerza, tenía todo pero se le complicó. Mucha gente lo criticaba, hablaba mal sin conocerlo pero siempre fue un luchador en toda la extensión de la palabra como ser human y arriba del ring”, agregó el “Profanador de pantaletas”.

Finalmente dijo que espera que Jesús Escoboza ahora esté en un mejor lugar descansando en paz.

“Fue un honor haber sido su compadre. Estoy en shock, no me cae el 20 todavía porque hace unas cuantas horas pasó. Solamente espero que esté bien, solo se nos adelantó”, concluyó.

Revive la lucha de apuestas entre estos dos gladiadores:

